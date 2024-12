Nem todo mundo gosta de Natal. Como lidar com esse sentimento?

Para mim, o Natal é a melhor e mais bonita data do ano. Primeiro por seu significado: o nascimento de Jesus Cristo, o filho de Deus, nosso salvador. Segundo por todo o clima que esta época desperta no mundo e nas pessoas. O amor e a solidariedade pairam no ar, as lojas, praças, ruas e casas ficam decoradas. Os filmes de Natal são lindos, ingênuos, sem maldade, só amor – e tudo sempre termina bem. A paisagem com neve, sinos tocando.



Mas, sim, é possível ficar triste nesta época. Há pessoas que se sentem muito chateadas, não querem se encontrar com ninguém e nem participar de festividades. Se é o seu caso, você pode estar sofrendo de “tristeza natalina”, o que, segundo especialistas, não é incomum.



O relacionamento tenso com a família, por exemplo, pode tornar esta época bem solitária. Além disso, feriados são caros e problemas financeiros causam estresse.



“Muitas pessoas em certos anos podem achar os feriados mais desafiadores do que os que vivenciaram nos anos anteriores”, diz Shilagh Mirgain, psicóloga da UW Health, instituição da cidade americana de Madison.



É possível fazer algumas coisas para tornar a temporada de festas um pouco mais suportável, se não alegre. De acordo com a especialista, se o tempo em família não for muito divertido, estabeleça limites. Que tipo de contato você quer ter com parentes? Por quanto tempo você está preparado para ficar perto deles?



Também é importante se dar permissão para deixar o local da comemoração natalina. Há estratégias para isso, como sair para caminhar ou fazer algumas tarefas.



Se surgirem conversas estressantes, tenha argumentos para definir limites de forma rápida e firme. Exemplo: “Nossa, obrigado por perguntar, mas não falo de política”, sugere Mirgain.



O Natal pode ser difícil para pessoas de luto ou que não tenham ninguém por perto para comemorar. “A solidão e o isolamento são exacerbados durante a temporada de festas. Quando você olha ao redor, parece que todos estão se reunindo, mas você não tem planos ou não está ansioso por planos. Encontre maneiras de se conectar com os outros, caso deseje isso, como agendar ligações para pessoas do outro lado do país ou ser voluntário na sua comunidade”, diz Mirgain.



Ellen Lee, psiquiatra geriátrica da UC San Diego Health, nos Estados Unidos, aconselha o paciente com “tristeza natalina” a não reprimir sentimentos e a se permitir sofrer.



Presentes, jantares, decorações. É muita coisa para controlar nesta época, é fácil se sentir sobrecarregado. Despesas extras e reuniões podem causar estresse, afetando a saúde mental.



Para sintomas mais leves de depressão, ansiedade ou problemas de humor, recorra a métodos comprovados de autocuidado, aconselham os especialistas. Passe um tempo fazendo algo que ama ou assista a um filme, por exemplo.



Porém, é importante buscar ajuda se você começar a sentir crescente ansiedade financeira ou sintomas intensos. A intervenção precoce pode evitar que os problemas se agravem, observa Shilagh Mirgain.



A melhor parte pode ser passar algum tempo com pessoas que não vemos com frequência ou fazer uma boa refeição. Não há problema algum em comemorações discretas.

* Isabela Teixeira da Costa/ Interina