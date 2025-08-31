





No Setembro Dourado, mês de conscientização do câncer infantojuvenil, todo ano a CAPE– Casa de Acolhida Padre Eustáquio é beneficiada por um jantar beneficente de gala, que está na sua 11ª edição.

Este ano o projeto cresceu e nasceu o Festival Gastronômico com participação de 26 estabelecimentos entre bares, cafeterias e restaurantes de BH e região. Tudo em prol da causa. A partir de amanhã, segunda-feira, 1º, as casas participantes do Circuito Chefs Contra o Câncer vão oferecer alguns pratos com 40% do valor destinado à CAPE. Conheça os participantes pelo instagram @chefscontraocancer ou @capebh.

***



No dia 30, será o jantar de gala beneficente Chefs Contra o Câncer, no Complexo CentoeQuatro. Nesta edição, o evento contará com chefs convidados de fora. Estarão presentes os chefs Onildo Rocha (PB), Rachel Codreanschi (SP), Marco Renzetti (IT), que tem uma Estrela Michelin pelo Fame Osteria; Morena Leite (BA), e o confeiteiro Lucas Corazza (SP). A harmonização de vinhos é assinada pelo chef Rodrigo Fonseca (MG), do Taste-Vin. O coquetel receptivo será assinado pelo chef anfitrião do Complexo CentoeQuatro / Montê Bar, Victor Zulliani (MG). Convite pelo telefone (31) 99204 0008.

Desfile



No desfile da coleção verão da Lenny Niemeyer, inspirada no Museu de Inhotim, a cúpula do museu compareceu em peso para prestigiar o evento, a saber: a CEO Paula Azevedo, o coselheiro Francisco Müssnich, a diretora Julia Rebouças, Kit Paz e Andrea Lombardi. Que também marcou presença foi Sofia Paz, filha do idealizador e fundador do museu, Bernardo Paz. A proposta era fazer o desfile no museu, mas infelizmente ficou inviável.

Destaque



A Juíza Federal Ana Paula Rodrigues Mathias será uma das homenageadas com a medalha JK, no próximo dia 12 de setembro, em cerimonia que será realizada em Diamantina, cidade natal

de JK. Ana Paula compõe a seleta lista de autoridades e personalidades que serão premiados com a medalha por se destacarem em suas respectivas áreas em prol do crescimento e desenvolvimento

de Minas Gerais e do país.

Jantar Casa Aura



Dia 8, segunda feira, será o jantar beneficente para arrecadação de recursos da Casa de Apoio Aura que acolhe crianças e adolescentes em tratamento de câncer e transplantes, e suas famílias. É um trabalho belíssimo e de grande importância. Sem esse apoio e hospedagem centenas de crianças e adolescente do interior não teriam como fazer seus tratamentos aqui em BH. O Jantar será no restaurante Topo do Mundo, às 19h, e o convite pode ser adquirido pelos telefones (31) 3282-1128 ou 3236-5902.

Exposições



Abre, nesta terça-feira, a exposição Sonhos de Liberdade, de Niki de Saint Phalle, na Casa Fiat de Cultura. É a primeira vez que seus trabalhos são expostos aqui, e poderão se vistos até 2 de novembro.

***



Na quarta-feira, 3, é a abertura da exposição Mineiridades na Rodoviária de BH. A mostra reproduz algumas salas do Memorial Vale como Barroco Mineiro, Fazendas, Caminhos e Descaminhos e Jequitinhonha, levando uma nova forma de vivenciar a essência de ser mineiro. Visitação até 31 de outubro.

Reconhecimento



O arquiteto Gustavo Penna e sua equipe estão comemorando. O Memorial Brumadinho – projetado por seu escritório de arquitetura – ganhou destaque em importantes veículos da imprensa internacional e ganhou 3º lugar na categoria Espaço Cultural do importante Frame Awards, premiação

global promovida pela editora holandesa especializada em arquitetura e design. Também ganharam a certificação da GPAA como Empresa B, marco importante que demonstra o compromisso com a ética e o desenvolvimento sustentável em suas operações. Mais que merecido.

Por ai...

A indústria da tecnologia da informação em BH foi além do San Pedro Valley (célula de startups no bairro São Pedro), atraindo novos e importantes investimentos. O mais recente foi realizado pela Google, que acaba de ampliar o seu Centro de Engenharia na filial do Bairro Santa Efigênia, com mais um andar no prédio do Boulevard Shopping e 80 profissionais de alto nível. Um upgrade considerável no assunto.

Enquanto isso, a colônia libanesa da capital vai abrir seu Memorial na próxima terça-feira, em cerimônia no Clube Libanês, com festividades e devidas homenagens. Quem

convida é o presidente da entidade, Frederico Aburachid.

E por falar em museus, sua força cultural turbina também a moda. A saber: em Paris uma exposição no Louvre sobre o fashion francês ultrapassou um milhão de visitantes; em São Paulo o Pina Ball, baile de comemoração dos 120 anos da Pinacoteca, marcado para o dia 16, ganhou patrocínio de ninguém menos que Chanel. Show do brasileiríssimo Paulinho da Viola.

Definição de expert em comércio internacional sobre a ‘nova desordem mundial’: é como se

fosse um jogo de futebol que, de repente, não tem mais regra, não tem mais juiz, não tem mais

placar. Restou o vale tudo.

Nova moda entre os muito jovens é fazer comemorações sem álcool, apenas com o café em suas várias elaborações. E nem precisa ser pela manhã, pois a maioria prefere o café da tarde. Tudo muito saudável, como tempo das suas bisas.

O mundo gira, vira e revira.

O Grupo Patrimar é finalista do GRI Awards 2025, uma das premiações mais relevantes do setor, na categoria Projeto Residencial para Renda do Ano. O destaque é o High Line, empreendimento no Vila da Serra, em Belo Horizonte, que teve 80% de suas 246 unidades vendidas em apenas 48 horas após o lançamento. O projeto concorre ao prêmio também com o Patrimar Asset, serviço inovador e exclusivo

que entrega a unidade equipada com móveis, utensílios e eletrodomésticos instalados, proporcionando praticidade e conforto desde a entrega de chaves.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.