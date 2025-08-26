Encontrar serviço de urgência no domingo é uma luta!

Quem quiser acabar com seu fim de semana, basta procurar serviços de reparo. A coisa mais difícil que existe é encontrar algum funcionando. E os poucos que funcionam ficam tão cheios que desanimam qualquer um. Perdi toda a manhã do meu último domingo em busca de um dentista que colocasse no lugar o dente que caiu. O pininho de ferro que ficou machuca na hora da mastigação.

A confusão começou na busca de serviço especializado que funcionasse no domingo. Não há muitos endereços, nem todos são próximos. O segundo problema é o acesso. Como estou cadeirante, não posso ir a qualquer lugar, porque é difícil subir escada, degrau por degrau, com acompanhante fazendo a força necessária para me ajudar.

Busca daqui, procura dali, achei um serviço no andar térreo na Avenida Getúlio Vargas, meu caminho habitual para a redação deste jornal. Parece fácil, mas encontrar esse tipo de serviço com acessibilidade é uma dificuldade.

Para resolver o problema, que parece tão simples nos tempos atuais, vale lembrar que é bem mais fácil para quem tem celular. Como não tenho, preciso da ajuda da minha acompanhante e de seu aparelho. É preciso telefonar para saber se o atendimento existe, como se informa na internet. Geralmente, não está aberto. O serviço existe, mas naquele domingo ele não funciona...

A busca pode levar quase uma hora, com a impaciência dominical atacando. Com isso, tomei uma decisão: fazer a lista de atendimentos de urgência que realmente funcionem em feriados e domingos. Inferniza menos o humor, fica mais ágil de resolver, com você telefonando antes para se certificar se o local está, de fato, aberto.

Encontrado o serviço funcionando, é preciso ter outra dose de paciência, porque há muitos aflitos precisando e poucos profissionais atendendo. E reparei outro problema: nenhum atendimento é feito com rapidez. Quanto mais tempo o paciente fica na cadeira, mais o custo do serviço vai aumentando.

É mais do que justificável que serviço prestado no domingo ou feriado custe mais, porque o profissional deixou a folga de lado. Porém, há casos de profissionais pouco legais que, além de fazerem apenas o necessário, logo propõem coisas que não têm nada a ver naquele momento.

Outro ponto, novidade por causa do pouco dinheiro que anda rolando, é dar logo o orçamento inicial, com possível aumento por causa do tempo ou do material que o profissional terá de usar. No último domingo, vi vários pacientes voltarem para trás, por causa do custo do serviço.

O meu, que foi pouco mais que nada, apenas colar o dente no lugar em pouco mais de 10 minutos, passou dos R$ 400. É claro que eu poderia ter deixado para ir a meu dentista na segunda-feira, mas o incômodo do pino no momento da mastigação era muito grande. Certamente, meu dentista não me cobraria nada pelo serviço, seria um retorno.

