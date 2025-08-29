Sarau Negoçado, neste sábado (30/8), destaca a cena cultural do Barreiro

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.



Neste sábado (30/8), o Viaduto das Artes recebe a segunda edição do Sarau Negoçado, com programação gratuita que reúne música, literatura, artes visuais e performances. A curadoria é de Lilian Amaral e o evento apresenta 10 atrações assinadas por artistas autodeclarados negros, moradores da Regional Barreiro.



A proposta é valorizar a produção cultural local e ampliar a visibilidade de artistas da região. “O Barreiro é muito importante para Belo Horizonte, mas, por ser distante do centro, muitas vezes não é conhecido pelo grande público que costuma frequentar atividades culturais. O sarau busca descentralizar o fazer artístico”, explica Lilian, ressaltando que o evento comemora os 170 anos do Barreiro.



Nascida em Contagem, Lilian se mudou na infância para o Barreiro, onde vive há mais de 40 anos. Psicóloga de formação, ela dá vida à palhaça Brigitte Guardô, a mestre de cerimônias do sarau.



Domingo (31/8), Brigitte leva “Alegria não se encaixa”, às 11h30, à Praça Floriano Peixoto, Bairro Santa Efigênia, com entrada franca.



A principal novidade do Negoçado é a ampliação do horário. O evento, que será realizado das 9h30 às 16h30, passa de quatro para sete horas de programação.



Duas atrações da edição inaugural retornam: Sabrina Dourado, com a contação de histórias “A árvore do esquecimento”, e Nathalia Romana, com o show “Afrozinha e o baobá”.



cultura afro

A personagem Afrozinha descobre suas origens africanas a partir da árvore baobá. “A menina vai se conhecendo e conhecendo suas raízes”, resume Nathalia Romana.



O espetáculo destaca elementos da cultura afro, como o pente garfo, a trança nagô, os colares de búzios e os turbantes, apresentados por meio de música e teatro.



“As crianças e os pais ficam emocionados, curiosos para saber mais. O espetáculo desperta o desejo de entender melhor a nossa história”, conta a artista.



O sarau traz oito atrações inéditas. Na música, participam a banda LOP, com o show do EP “Conexões reais”, e a dupla Henrique Arranja & Carla Freire, de voz e violão.



No teatro, se apresentam Matheus Smith, com a cena “O grande jogo”, e Gustavo Faraco, com “Palavra leoa”. A performance fica por conta de Beluk, com “Vivência poética”.



Na poesia, as atrações serão Vênus Sunêv, com o recital “Corpos de forca, vozes de fúria”, e o Coletivo Avoante.



O público também poderá conferir exposição de fotos de Brigitte Guardô em pontos turísticos do Barreiro, como o Cristo, o Parque das Águas e o centro comercial, impressas em bandeiras de com 2 metros.



Lilian Amaral espera receber tanto moradores do Barreiro quanto visitantes de outras áreas da capital e da região metropolitana.



“Acredito muito na formação de público. É no encontro entre artistas e espectadores que a arte acontece. Quanto mais ampliarmos os espaços de encontro, mais fortaleceremos a cena cultural”, conclui.



SARAU NEGOÇADO

Neste sábado (30/8), das 9h30 às 16h30, no Viaduto das Artes (Avenida Olinto Meireles, 45, Barreiro). Entrada franca.

Outras atrações

>>> DRICA MITRE NO MIS

Nesta sexta-feira (29/8), às 19h, a cantora Drica Mitre faz apresentação gratuita no quintal do Museu da Imagem e do Som de Belo Horizonte (Av. Álvares Cabral, 560, Lourdes). O show celebra o talento de mulheres que marcaram a história da música brasileira: Rita Lee, Gal Costa, Elis Regina, Dona Ivone Lara, Mart’nália e Ângela Rô Rô, entre outras. Entrada franca.



>>> MÚSICAS DE COMER

O cantor Tito apresenta no sábado (30/8), às 19h, no bar Juramento 202 (Rua Juramento, 202, Pompeia), o show “Músicas de comer”. O repertório traz samba, ijexá, sambalanço, rock nacional, forró, frevo e carimbó. “É menu completo com estilos musicais brasileiros”, explica o artista. Entrada franca.