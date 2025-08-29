Assine
Sarau Negoçado, neste sábado (30/8), destaca a cena cultural do Barreiro

Música, literatura, artes visuais e performances fazem parte da agenda gratuita do Viaduto das Artes, amanhã, com sete horas de duração

Gabriela Matina
Gabriela Matina
Repórter
Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.
29/08/2025 04:00

Palhaça Brigitte Guardô, personagem de Lilian Amaral, posa no viaduto do Barreiro, em BH
A palhaça Brigitte Guardô, personagem de Lilian Amaral, vai se apresentar no Viaduto das Artes, na Avenida Olinto Meireles crédito: Bárbara Moreira/divulgação


Neste sábado (30/8), o Viaduto das Artes recebe a segunda edição do Sarau Negoçado, com programação gratuita que reúne música, literatura, artes visuais e performances. A curadoria é de Lilian Amaral e o evento apresenta 10 atrações assinadas por artistas autodeclarados negros, moradores da Regional Barreiro.


A proposta é valorizar a produção cultural local e ampliar a visibilidade de artistas da região. “O Barreiro é muito importante para Belo Horizonte, mas, por ser distante do centro, muitas vezes não é conhecido pelo grande público que costuma frequentar atividades culturais. O sarau busca descentralizar o fazer artístico”, explica Lilian, ressaltando que o evento comemora os 170 anos do Barreiro.


Nascida em Contagem, Lilian se mudou na infância para o Barreiro, onde vive há mais de 40 anos. Psicóloga de formação, ela dá vida à palhaça Brigitte Guardô, a mestre de cerimônias do sarau.


Domingo (31/8), Brigitte leva “Alegria não se encaixa”, às 11h30, à Praça Floriano Peixoto, Bairro Santa Efigênia, com entrada franca.


A principal novidade do Negoçado é a ampliação do horário. O evento, que será realizado das 9h30 às 16h30, passa de quatro para sete horas de programação.


Duas atrações da edição inaugural retornam: Sabrina Dourado, com a contação de histórias “A árvore do esquecimento”, e Nathalia Romana, com o show “Afrozinha e o baobá”.


cultura afro

A personagem Afrozinha descobre suas origens africanas a partir da árvore baobá. “A menina vai se conhecendo e conhecendo suas raízes”, resume Nathalia Romana.


O espetáculo destaca elementos da cultura afro, como o pente garfo, a trança nagô, os colares de búzios e os turbantes, apresentados por meio de música e teatro.


“As crianças e os pais ficam emocionados, curiosos para saber mais. O espetáculo desperta o desejo de entender melhor a nossa história”, conta a artista.


O sarau traz oito atrações inéditas. Na música, participam a banda LOP, com o show do EP “Conexões reais”, e a dupla Henrique Arranja & Carla Freire, de voz e violão.


No teatro, se apresentam Matheus Smith, com a cena “O grande jogo”, e Gustavo Faraco, com “Palavra leoa”. A performance fica por conta de Beluk, com “Vivência poética”.


Na poesia, as atrações serão Vênus Sunêv, com o recital “Corpos de forca, vozes de fúria”, e o Coletivo Avoante.


O público também poderá conferir exposição de fotos de Brigitte Guardô em pontos turísticos do Barreiro, como o Cristo, o Parque das Águas e o centro comercial, impressas em bandeiras de com 2 metros.


Lilian Amaral espera receber tanto moradores do Barreiro quanto visitantes de outras áreas da capital e da região metropolitana.


“Acredito muito na formação de público. É no encontro entre artistas e espectadores que a arte acontece. Quanto mais ampliarmos os espaços de encontro, mais fortaleceremos a cena cultural”, conclui.


SARAU NEGOÇADO
Neste sábado (30/8), das 9h30 às 16h30, no Viaduto das Artes (Avenida Olinto Meireles, 45, Barreiro). Entrada franca.

Outras atrações

>>> DRICA MITRE NO MIS

Nesta sexta-feira (29/8), às 19h, a cantora Drica Mitre faz apresentação gratuita no quintal do Museu da Imagem e do Som de Belo Horizonte (Av. Álvares Cabral, 560, Lourdes). O show celebra o talento de mulheres que marcaram a história da música brasileira: Rita Lee, Gal Costa, Elis Regina, Dona Ivone Lara, Mart’nália e Ângela Rô Rô, entre outras. Entrada franca.


>>> MÚSICAS DE COMER

O cantor Tito apresenta no sábado (30/8), às 19h, no bar Juramento 202 (Rua Juramento, 202, Pompeia), o show “Músicas de comer”. O repertório traz samba, ijexá, sambalanço, rock nacional, forró, frevo e carimbó. “É menu completo com estilos musicais brasileiros”, explica o artista. Entrada franca.

