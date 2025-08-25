Assine
COLORISMO

Mano Brown chama Camila Pitanga de mulata e ela rebate: 'Sou mulher negra'

Durante participação em podcast, rapper e atriz debateram sobre o uso do termo "pardo" para definir a cor da pele

LV
LEONARDO VOLPATO
LV
LEONARDO VOLPATO
Repórter
25/08/2025 08:58

Mano Brown e Camila Pitanga debateram sobre colorismo e identidade racial
Mano Brown e Camila Pitanga debateram sobre colorismo e identidade racial crédito: Reprodução / Spotify

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Convidada do podcast Mano a Mano, comandado pelo rapper Mano Brown, a atriz Camila Pitanga, 48, negou ser uma mulher mulata. Questionada pelo apresentador se considerava ser parda pelo fato de ter uma pele mais clara, a artista se posicionou.

"Você é mulher mulata? Posso usar esse termo ou não?", perguntou ele. "Negra", respondeu Camila. Na sequência, Brown emendou no raciocínio. "Você sabe que a gente é lido como pardo, certo?", disse. "Tudo bem, mas eu não me chamo de parda", respondeu ela.

No papo, o cantor disse que acompanha conversas e debates a respeito da raça e que já ouviu pessoas falarem que não consideram Camila uma mulher negra por ela não ter pele retinta. "Eu também não [me chamo de pardo], mas mulato eu sou e eu entendo como a gente é lido. Não adianta eu querer ser o blue [retinto], as pessoas me leem como o brown [negro de pele clara]. Certo? E na vida é assim", disse.

 "O mais escuro é o mais escuro, a gente é mais claro, porque a gente teve mistura e tal. E você é lida dessa forma", completou o músico.

De acordo com Camila, pouco importa a forma como as pessoas a enxergam. "Me vejo como uma mulher negra em movimento. A questão é que, tendo esse baobá do meu lado, tendo Benedita da Silva como também parte da minha ancestralidade, sendo filha de Vera Manhães, tendo essa ancestralidade forte e muito clara no meu horizonte, na minha raiz, eu sei que a gente, quando sabe de si, se coloca com força para o mundo. Você não precisa do outro para se reconhecer, se validar", completou.

overflay