Diogo Defante, Mano Brown, Luciano Huck e Bia Haddad são alguns dos escolhidos como destaque do ano pela revista GQ. A premiação aconteceu nessa terça-feira (5/12) e homenageou pessoas em diversas categorias do ‘Men of the year’.

O humorista foi eleito Homem do Ano, na categoria internet. Aos 35 anos, Defante chama atenção com seu humor leve e espontâneo. “Dono de mais 6 milhões de seguidores, o humorista, apresentador e músico é um fenômeno avassalador no YouTube", dizia a publicação, que mostrava o comediante em um look estiloso.

Luciano Huck levou a categoria Homem do Ano na televisão. “Viajo por este país inteiro há 25 anos. As coisas que aprendi não foram na sala de aula, mas na sala de visita das pessoas. Se fingir que não sei quais são nossas necessidades, estaria vivendo no mundo da fantasia. Não tenho vaidade política, de poder, tenho vontade de contribuir para a construção de um país que gere oportunidades para todo mundo”, declarou ao veículo.

A dupla Chitãozinho e Xororó, que foi destaque na música, lembrou os 50 anos de carreira. “Cantamos algo que a gente ama desde a infância - começamos vocês sabem aos 10, 12 anos de idade. E cantar música caipira, a gente dizia que nossa música era proibida na luz do dia, porque só tocava na rádio de noite e madrugada, e ainda na AM. Aos poucos fomos abrindo portas, janelas", comentou o pai de Sandy.

O sambista Péricles é o Homem do Ano Atemporal, enquanto Jubba Sam é o destaque da moda. Tasso Azevedo, coordenador do Mapa Biomas Brasil e “pai” do bilionário Fundo Amazônico ganhou o título de Liderança ESG.

O fundador do Nubank, David Vélez é Homem do Ano em empreendedorismo. Enquanto o chef Rafael Costa e Silva em Gastronomia. Direto da Rocinha, Maxwell Andrade é destaque na Cultura, sendo um dos principais nomes da arte contemporânea da atualidade.

Mulher do ano

A única mulher a receber o prêmio foi a tenista Bia Haddad, sendo a 11ª colocada no ranking mundial da Women's Tennis Association (WTA), segunda atleta brasileira com mais títulos de simples na história da modalidade.

“A cada etapa, fui me consolidando, e passei a sentir confiança para subir ao próximo estágio. Nunca quis pular barreiras”, conta a paulista que chegou à semifinal do campeonato Roland Garros, na França, em junho, um dos maiores do mundo.

Ícone do ano

Mas a maior honraria foi dedicada a Mano Brown, que levou o título de Ícone do Ano. A publicação destacou a carreira do artista, que é líder do Racionais MC's, com título de Doutor Honoris Causa pela Universidade Federal do Sul da Bahia e também na Unicamp.

“Fico lisonjeado pelo reconhecimento, mas trata-se de uma conquista que inclui todo o movimento do rap. Essa é a luta dos Racionais, do Sabotage, do Facção Central, do MV Bill, do Dexter, do RZO, do Djonga, do Emicida e de tantos outros. O nosso maior prêmio; o resto é disfarce e teatro. Roupa da Louis Vuitton, Gucci, isso vira entretenimento, mas não a finalidade. Precisamos colocar o nosso povo no caminho do conhecimento, porque essa é a riqueza que vai nos libertar”, declarou.