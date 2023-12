A revista Time designou nesta quarta-feira (6) a estrela pop americana Taylor Swift como personalidade do ano de 2023.

"Taylor Swift encontrou uma maneira de transcender fronteiras e ser uma fonte de luz (...) Swift é uma rara pessoa que é, ao mesmo tempo, escritora e heroína de sua própria história", escreveu o editor-chefe da Time, Sam Jacobs.

A artista esteve no Brasil no fim de novembro para seis shows no Rio de Janeiro e em São Paulo. Logo no primeiro, uma tragédia. A estudante Ana Clara Benevides Machado, de 23 anos, morreu durante o show da cantora norte-americana Taylor Swift, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, na noite de 17 de novembro.