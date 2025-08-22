Assine
‘Colapso’ mostra jovem que tenta desvendar segredo sobre seu nascimento

Série argentina disponível no Disney+ tem a atriz Martina Stoessel como protagonista. A maior parte da trama se desenrola na Cidade do México 

Giovana Souza*
Repórter
Estudante de jornalismo da Universidade Federal de Minas Gerais.
22/08/2025 04:00

A atriz Martina Stoessel, de roupa escura, de perfil, em cena de ‘Colapso’
Martina Stoessel interpreta uma pianista que entra em crise no momento de se apresentar num recital em Buenos Aires crédito: Disney/Divulgação

A atriz argentina Martina Stoessel obteve reconhecimento mundial ao interpretar a protagonista da série “Violetta”, lançada pelo Disney Channel em 2012. A atração ficou no ar por três anos, rendeu um filme em 2016 – “Tini: depois de Violetta” – e participações especiais da personagem na série argentina subsequente “Sou Luna” (2016), também do Disney Channel.

Aos 28 anos, Martina retorna à atuação após se dedicar à carreira musical na última década e protagoniza a série “Colapso”, dirigida por Bernardo de la Rosa e disponível no Disney+. A narrativa começa com a protagonista Miranda em crise nas ruas de Buenos Aires. Ela está a caminho de um concerto no qual fará o solo de piano, mas está angustiada.


Após travar no palco e não conseguir se apresentar, a trama revela que Miranda nasceu no México e foi adotada por uma família argentina ainda bebê. Agora, está à procura da mãe biológica. Sem saber por que foi entregue à adoção, o sentimento de abandono alimenta suas crises de ansiedade.


Ela viaja para a Cidade do México para tentar descobrir sua origem. Lá, Miranda é acompanhada por Leo Gutiérrez (Martín Barba), ex-integrante das forças especiais de segurança mexicanas, contratado para protegê-la durante a estada e auxiliar em sua busca pela família.

Documento confidencial

A primeira ação da dupla é furtar a certidão de nascimento de Miranda. O que eles não sabiam é que o documento estava classificado como confidencial, por conter informações prejudiciais à família mais poderosa da cidade: os Lara.


Por trás da fachada de prestígio, a família é uma organização criminosa que controla parte da polícia, mantém relações com a milícia, está envolvida em assassinatos, roubos e sequestros. Os integrantes do clã levam uma vida boêmia, cercada de luxo, festas e casas de prostituição. Entre os crimes, há um esquema de roubo de bebês, entregues a famílias com dificuldades para adoção.


Esse é o caso de Miranda. A protagonista é fruto de uma relação extraconjugal de Emiliano Lara (Antonio de la Vega) com Gabriela (Daniela Peña). Por meio de flashbacks, a trama mostra que o homem parecia apaixonado pela mãe de Miranda, mas manteve as aparências ao lado da esposa e dos dois filhos para preservar a imagem da família.


Ainda no primeiro episódio, Miranda encontra a mãe internada e fora de si. A partir daí, a investigação deixa de ser sobre a origem da família e se torna uma busca sobre o que houve com Gabriela.


No México, Miranda tem as malas trocadas no aeroporto, e quem fica com seus pertences é Javier Lara (Jorge López), sobrinho de Emiliano. Ele viveu por anos no Chile e não é muito próximo da família. Agora, está de volta ao México, mas a lealdade aos parentes é frágil.


Em seis episódios, a série mescla drama, suspense e ação. Há uma veia musical, que valoriza faceta de cantora e compositora de Martina Stoessel.


“The scientist”, do Coldplay, é parte importante na narrativa. A canção trata de um relacionamento que toma rumos inesperados e dolorosos, mas guarda o desejo de retornar ao início. Faz referência ao romance dos pais de Miranda, mas, além disso, simboliza a possibilidade de um vínculo entre mãe e filha, destruído à revelia delas.

“COLAPSO”
• A série, em seis episódios, está disponível no Disney+.


*Estagiária sob supervisão da editora Silvana Arantes

