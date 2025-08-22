‘Colapso’ mostra jovem que tenta desvendar segredo sobre seu nascimento

A atriz argentina Martina Stoessel obteve reconhecimento mundial ao interpretar a protagonista da série “Violetta”, lançada pelo Disney Channel em 2012. A atração ficou no ar por três anos, rendeu um filme em 2016 – “Tini: depois de Violetta” – e participações especiais da personagem na série argentina subsequente “Sou Luna” (2016), também do Disney Channel.



Aos 28 anos, Martina retorna à atuação após se dedicar à carreira musical na última década e protagoniza a série “Colapso”, dirigida por Bernardo de la Rosa e disponível no Disney+. A narrativa começa com a protagonista Miranda em crise nas ruas de Buenos Aires. Ela está a caminho de um concerto no qual fará o solo de piano, mas está angustiada.



Após travar no palco e não conseguir se apresentar, a trama revela que Miranda nasceu no México e foi adotada por uma família argentina ainda bebê. Agora, está à procura da mãe biológica. Sem saber por que foi entregue à adoção, o sentimento de abandono alimenta suas crises de ansiedade.



Ela viaja para a Cidade do México para tentar descobrir sua origem. Lá, Miranda é acompanhada por Leo Gutiérrez (Martín Barba), ex-integrante das forças especiais de segurança mexicanas, contratado para protegê-la durante a estada e auxiliar em sua busca pela família.

Documento confidencial



A primeira ação da dupla é furtar a certidão de nascimento de Miranda. O que eles não sabiam é que o documento estava classificado como confidencial, por conter informações prejudiciais à família mais poderosa da cidade: os Lara.



Por trás da fachada de prestígio, a família é uma organização criminosa que controla parte da polícia, mantém relações com a milícia, está envolvida em assassinatos, roubos e sequestros. Os integrantes do clã levam uma vida boêmia, cercada de luxo, festas e casas de prostituição. Entre os crimes, há um esquema de roubo de bebês, entregues a famílias com dificuldades para adoção.



Esse é o caso de Miranda. A protagonista é fruto de uma relação extraconjugal de Emiliano Lara (Antonio de la Vega) com Gabriela (Daniela Peña). Por meio de flashbacks, a trama mostra que o homem parecia apaixonado pela mãe de Miranda, mas manteve as aparências ao lado da esposa e dos dois filhos para preservar a imagem da família.



Ainda no primeiro episódio, Miranda encontra a mãe internada e fora de si. A partir daí, a investigação deixa de ser sobre a origem da família e se torna uma busca sobre o que houve com Gabriela.



No México, Miranda tem as malas trocadas no aeroporto, e quem fica com seus pertences é Javier Lara (Jorge López), sobrinho de Emiliano. Ele viveu por anos no Chile e não é muito próximo da família. Agora, está de volta ao México, mas a lealdade aos parentes é frágil.



Em seis episódios, a série mescla drama, suspense e ação. Há uma veia musical, que valoriza faceta de cantora e compositora de Martina Stoessel.



“The scientist”, do Coldplay, é parte importante na narrativa. A canção trata de um relacionamento que toma rumos inesperados e dolorosos, mas guarda o desejo de retornar ao início. Faz referência ao romance dos pais de Miranda, mas, além disso, simboliza a possibilidade de um vínculo entre mãe e filha, destruído à revelia delas.

“COLAPSO”

• A série, em seis episódios, está disponível no Disney+.



*Estagiária sob supervisão da editora Silvana Arantes