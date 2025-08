Feirinha Aproxima estreia no Palácio da Liberdade e Casa Fiat de Cultura

Pela primeira vez em 11 anos, a Feirinha Aproxima será realizada em dois espaços vizinhos: a Casa Fiat e os jardins do Palácio da Liberdade, no Bairro Funcionários. Neste sábado (2/8), das 10h às 17h, a edição do evento vai reunir cerca de 40 expositores, oferecendo diferentes pratos e petiscos, além de produtos mineiros. A feirinha também conta com atrações musicais e infantis.

Eduardo Maya, idealizador e curador do evento, diz que ocupar os jardins do Palácio da Liberdade é um grande e antigo sonho. "Não é operação fácil, fiquei super honrado com o convite, pois mostra que estamos fazendo um trabalho sério”, afirma.

Na gastronomia, surgimento e queda de tendências ocorrem rapidamente. Um bom exemplo disso é o morango do amor. Inspirado na tradicional maçã do amor, o doce que viralizou nas mídias sociais estará presente em barracas da Aproxima.

"Viajo o mundo inteiro, estou sempre viajando, estou sempre lendo. Minha pesquisa é muito mais in loco do que via terceiros e redes sociais", diz Maya. "Sempre pesquisei por conta própria, estou sempre antenado, sempre de olho. Mas sendo muito franco, as coisas hoje chegam muito na gente por meio do Aproxima”, diz.

'Conserta aqui"

Todas as barraquinhas e expositores passam pelo crivo de Eduardo. O chef recebe os interessados uma vez por mês em seu espaço, na Savassi, conversa com eles e prova os produtos a serem vendidos.

“Falo: ‘Conserta aqui, conserta ali.’ Dou dicas também de como se comportar na feirinha, sobre como participar do outro lado do balcão, como decorar bem a barraca e mostrar o produto", explica.

Maya procura fazer um trabalho meticuloso. "Todos os meses, ficamos totalmente inseridos na curadoria. É impressionante, sempre tem cerca de 10 pessoas querendo participar. Gente de quem, às vezes, nunca tinha ouvido falar. Algumas nós procuramos, outras vêm até nós", conta.

Nesta edição, cervejarias artesanais, vinhos e gim fazem parte da feira. Ao menos 14 pratos tradicionais e internacionais, além de diferentes sobremesas, evidenciam a variedade de sabores.

Para Maya, o cenário da gastronomia em BH nunca esteve tão bom. “Não estou dizendo que os restaurantes estão vendendo bem. Estou dizendo que a gastronomia está muito em evidência, não apenas aqui em Belo Horizonte, mas no Brasil e no mundo. A gente percebe isso porque muitos estrangeiros vão à nossa feirinha”, afirma.

FEIRINHA APROXIMA

Neste sábado (2/8), das 10h às 17h, na Casa Fiat de Cultura e jardins do Palácio da Liberdade. Praça da Liberdade, Funcionários. Entrada franca.