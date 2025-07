Surpresa no parque: cantor famoso se junta a pianista de rua

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O último fim de semana foi a realização de um sonho para o pianista de rua Emilio Piano, nome artístico de Emil Reinart. Ele se apresentava em um parque da Alemanha quando foi surpreendido pelo cantor Ed Sheeran, que se juntou a ele em um dueto especial.

Os dois interpretaram juntos a canção “Perfect”, um dos maiores sucessos do britânico. A dupla ainda atendeu pedidos da plateia, tocando outras músicas conhecidas do repertório do artista.

Em dezembro de 2023, Emilio enviou uma mensagem nas redes sociais de Sheeran pedindo para que, um dia, tocasse com ele. “Caro Ed Sheeran, meu maior sonho seria fazer um vídeo com você um dia! Eu iria a qualquer lugar do mundo para tocar com você em um piano na rua”, escreveu.

O cantor nunca respondeu a mensagem. Até que, um ano e meio depois, o encontro se tornou realidade.

Emilio é um pianista profissional franco-germânico que, desde 2022, também atua como criador de conteúdo, surpreendendo o público com apresentações em locais inusitados e encontros musicais espontâneos registrados em vídeo.

Um policial barrou o cantor pop Ed Sheeran quando ele se apresentava ao ar livre na Índia em 9 de fevereiro. O britânico está em turnê pelo país e quis surpreender as pessoas com um show de graça no centro de tecnologia Bengaluru. Mas a polícia agiu dizendo que ele não tinha licença para isso. Reprodução rede social X O ministro do Interior de Karnataka, G. Parameshwara, explicou: "Ele é um cantor muito famoso e naturalmente haveria caos. Para evitar isso, a polícia não deu permissão. Mas ele tentou se apresentar, então a polícia o impediu." Sheeran é um dos maiores astros da música da atualidade. Reprodução rede social X No novo disco , ele declarou que faz um retorno à música pop, após sequência de álbuns com estilo diferente do que o consagrou nas paradas. Foi isso que o cantor inglês revelou ao site da revista “Variety”. Harald Krichel/Wikimedia Commons “Sinto que estou voltando para o popzão pela primeira vez em muito tempo. É muito empolgante”, declarou Sheeran, que já gravou dois clipes de músicas do novo álbum. Sean Reynolds/Wikimedia Commons Em 2024, Ed Sheeran foi uma das grandes atrações do Rock in Rio. Ele é admirado por sua habilidade de misturar pop, folk e baladas românticas, atraindo um público diverso. Reprodução/Instagram do Rock in Rio Foi a terceira vez que o astro britânico se apresentou no festival carioca - as outras aconteceram em 2015 e 2017. Em todas essas edições, ele foi um dos artistas mais aguardados e fez shows elogiados. Ed Sheeran instagram Em 2024, o músico completou 20 anos de carreira. Apesar da sua trajetória de sucesso, saiba que Ed Sheeran também é criticado... pelos vizinhos. divulgação É que, em agosto de 2024, ele causou muitas queixas após publicar um vídeo nas redes sociais pulando no lago da sua propriedade em Suffolk, na Inglaterra. reprodução/redes sociais Inicialmente, Ed Sheeran construiu o lago — que custou 3,7 milhões de libras (cerca de R$ 26,6 milhões) — com o objetivo inicial de preservar a vida selvagem. A disputa começou quando vizinhos reclamaram que o lago não deveria ser utilizado para atividades recreativas, pois isso contrariava as condições iniciais da construção. Reprodução/Splash News.com O cantor, por sua vez, acabou conseguindo uma autorização para nadar no lago, após uma série de inspeções e recursos. As autoridades locais investigaram a situação e, após algumas idas e vindas, concederam permissão para o uso recreativo do lago, desde que algumas condições fossem cumpridas, como a remoção de uma sauna construída no local. reprodução/redes sociais A polêmica gerou grande repercussão na mídia e entre os moradores da região, que questionavam se Ed Sheeran estava se aproveitando de sua fama para burlar as regras. Reprodução/Splash News.com Além de cantor, Ed Sheeran, cujo nome completo é Edward Christopher Sheeran, é compositor e produtor musical. Nascido em Halifax, na Inglaterra, em 17/2/1991, esse aquariano começou a tocar guitarra aos 11 anos e, inspirado por artistas como Damien Rice, logo começou a escrever suas próprias músicas. wikimedia commons/Eva Rinaldi Sua carreira decolou após o lançamento de seu EP independente "No. 5 Collaborations Project" em 2011, que o levou a assinar com a Atlantic Records. flickr/Drew de F Fawkes Em 2014, seu álbum "+ (Plus)" alcançou o topo das paradas em diversos países, impulsionado por hits como "Thinking Out Loud" e "Sing". reprodução/internet "Thinking Out Loud", inclusive, se tornou um fenômeno global e rendeu a Sheeran seu primeiro Grammy Award de Canção do Ano. reprodução Em 2017, ele lançou "÷" (divide), que consolidou ainda mais sua posição no topo das paradas musicais. O álbum inclui grandes hits como "Shape of You" e "Castle on the Hill". reprodução "Shape of You" foi uma das músicas mais tocadas do ano e tornou-se uma das faixas digitais mais vendidas de todos os tempos. reprodução Depois, ele ainda lançou mais três discos: "No.6 Collaborations Project" (2019), "=" (Equals), em 2021, "-" (Subtract) e "Autumn Variations", ambos em 2023. flickr/Drew de F Fawkes Outros hits do cantor que ganharam as paradas foram "Shivers", "Bad Habits" e "Eyes Closed". flickr/Eva Rinaldi A música de Ed Sheeran se destaca por sua simplicidade. Suas letras, muitas vezes pessoais e introspectivas, potencializam a sua habilidade de criar melodias cativantes, combinando elementos do folk, pop e R&B. reprodução Além de sua carreira solo, Sheeran também é conhecido por suas colaborações com outros artistas, como Justin Bieber, Eminem e Beyoncé. Recentemente, se apresentou como convidado de Taylor Swift. Reprodução Instagram Ao longo de sua carreira, Ed Sheeran recebeu diversos prêmios e honrarias, incluindo Grammys, Brit Awards e Ivor Novello Awards. divulgação/warner Seus shows ao vivo são conhecidos por sua energia e intimidade. Com a fama ascendente, ele se tornou um dos artistas mais bem pagos do mundo. wikimedia commons/Lifebyyahli Na vida pessoal, o cantor é casado com Cherry Seaborn desde 2019. Eles têm duas filhas: Lyra e Jupiter. reprodução Além de sua música, Ed Sheeran é conhecido por sua personalidade humilde e sua conexão autêntica com os fãs. Ele tem 42 milhões de seguidores no Instagram. divulgação Voltar Próximo

O momento com Ed Sheeran foi compartilhado nas redes sociais do pianista, que expressou sua gratidão e emoção com o encontro inesperado. Nas imagens, o cantor aparece descontraído, sorrindo e cantando ao lado do músico, enquanto dezenas de pessoas ao redor registravam a cena com celulares e aplaudiam.