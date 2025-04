Ed Sheeran lança clipe de primeiro single de novo álbum

O cantor britânico Ed Sheeran lançou nesta sexta-feira (4/4) o clipe de sua nova música, "Azizam". A faixa, cujo título significa "minha querida", em persa, fará parte de seu oitavo álbum de estúdio, "Play", que chega às plataformas ainda neste ano.

No clipe, Sheeran passa por vários lugares do Reino Unido e de Nova York, nos Estados Unidos, sempre segurando um balão rosa.

Produzida por Ilya Salmanzadeh, compositor sueco-iraniano, a faixa traz instrumentos como ghatam, pote de barro usado como percussão no sul da Índia, e santoor (ou santur), instrumento de cordas tocado na música iraniana tradicional.

Nova fase

Animada e dançante, "Azizam" marca o retorno do cantor ao pop. Após o lançamento de "Equals", em 2021, Ed Sheeran lançou os discos "Subtract" (2023) - que encerrou seu projeto matemático, iniciado em 2011, com "Plus" - e "Autumn variations" (2023). Embora possuam elementos do pop, ambos são mais caracterizados pelos ritmos folk e indie.



Sheeran também anunciou durante o programa "The tonight show", com o apresentador Jimmy Fallon, que "Play" é o primeiro de uma série de cinco álbuns. Os próximos projetos serão chamados de "Pause", "Fast forward", "Rewind" e "Stop", em referência aos símbolos de botões de reprodutores de música.

Assista ao clipe:

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata