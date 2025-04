Nasce primeiro neto de rapper Eminem

Hailie Jade Scott, de 29 anos, filha de Eminem, deu à luz o seu primeiro filho.

O nome do bebê é uma homenagem a Eminem. A criança se chama Elliot Marshall McClintock - nome verdadeiro de Eminem é Marshall Mathers.

Hailie compartilhou fotos do filho no Instagram. Na legenda, ela revelou que a criança nasceu três semanas antes do previsto. "Feliz data provável do parto/3 semanas na Terra, pequeno E".

Os fãs se emocionaram com a homenagem a Eminem. "E eu que chorei com esse nome, como se eu fosse parente deles", escreveu uma seguidora nos comentários. Outra elogiou: "O nome não poderia ser mais perfeito".