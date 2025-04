Cantora se machuca após ferro despencar de prédio

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - MC Rebecca, 26, teve que ir ao hospital após ser atingida por uma barra de ferro que despencou de um prédio na zona sul do Rio de Janeiro.

A cantora detalhou que estava caminhando por uma calçada de Copacabana, em direção a um restaurante, quando uma barra de ferro caiu do alto de um prédio. "Foi um ferro de persiana. Era um prédio muito antigo, provavelmente não fizeram manutenção. Copacabana tem muitos prédios antigos", contou em seu perfil no Instagram.

Rebecca revelou que o impacto foi tão grande que fez com que ela caísse no chão. "O ferro caiu no meu ombro. Num primeiro momento, tomei um susto e caí no chão. Foi uma porrada muito forte. Não mexi meu braço porque achei que tinha deslocado. Estava doendo muito e uma ardência. Só mexi quando cheguei ao hospital para fazer o raio X."

Realizados todos os exames, foi constatado que a artista não teve nenhuma lesão mais grave. "Teve corte e está um pouco inchado. O ferro caiu deitado. Mas é isso, estou bem, foi só um susto. Agora vou ficar andando na rua só olhando para cima. Que loucura. Quem me protege não dorme", afirmou.