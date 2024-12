Por Eduarda Soares

Úrsula Muga Silva, irmã do cantor MC Kevin, morreu aos 36 anos. A informação foi confirmada nesta terça-feira (17) por Valquiria Nascimento, mãe do funkeiro, por meio das redes sociais. A causa da morte não foi divulgada.





Valquiria explicou sua relação com a enteada e agradeceu as mensagens de apoio: “Tem muita gente perguntando quem era ela. Gente, ela é irmã dos meus filhos. Ela é filha do pai dos meus filhos. Eu criei ela dos 12 aos 19 anos, quando a mãe dela faleceu”.



Vida e despedida de Úrsula



Valquiria relembrou que Úrsula deixou filhos pequenos, o que torna a perda ainda mais dolorosa:“Foi embora supernova, 36 anos. […] Casada, mãe de família, deixou criança pequena, que é o que dói mais. Eu, como mãe, fico pensando: ‘Senhor, me leva quando meus filhos estiverem adultos para eles se defenderem'”.



Relembrando a perda de MC Kevin

A mãe de MC Kevin também desabafou sobre o luto: “Não é fácil perder as pessoas. Eu sou forte na hora, depois desabo. Nem dormi direito a noite, minha cabeça está doendo, tomei um remédio para ficar mais tranquila e conseguir resolver as coisas. É isso, gente. Falem ‘eu te amo’ sempre, estejam próximos, porque quando vai embora, não tem mais o porquê”.





Durante o relato, Valquiria mencionou novamente a perda de seu filho MC Kevin, que faleceu em maio de 2021, aos 23 anos, após cair da varanda de um hotel na Barra da Tijuca, na Zona Oeste.





Em uma homenagem emocionante, Valquiria expressou tristeza pela distância que havia entre ela e Úrsula: “Fico triste em saber que estávamos distantes. Me perdoa. Só quero que você saiba que eu te amo e dá um beijo aí no seu irmão por mim. Descansa em paz”.