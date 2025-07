Michael Douglas anuncia aposentadoria após quase seis décadas em Hollywood

Afastado das telas desde 2020, quando anunciou a aposentadoria, o ator Michael J. Fox , deve fazer a sua reestreia na 3ª temporada de "Falando a Real", série protagonizada por Jason Segel e Harrison Ford no AppleTV+. flickr Chuck Kennedy

Já em 2024, ele havia declarado que estaria disposto a um recomeço: “Se alguém me oferecer um papel e eu fizer isso e me divertir, ótimo”, disse numa entrevista ao Entertainment Tonight. divulgação

“Eu atuaria se surgisse algo em que eu pudesse colocar minhas realidades, meus desafios, se eu pudesse descobrir", emendou. divulgação

Em 1998, o ator anunciou que havia sido diagnosticado com doença de Parkinson sete anos antes, em 1991. Reprodução/ YouTube/ CBS Sunday Morning

Essa é uma doença que afeta o sistema nervoso e as habilidades motoras, prejudicando a fala e a locomoção. Reprodução/ YouTube/ CBS Sunday Morning

Segundo o Deadline, o personagem de Fox na série pode estar ligado ao de Harrison Ford, que revela ao fim do primeiro ano que foi diagnosticado com doença de Parkinson ( a de Fox na vida real). reprodução

Em fevereiro de 2024, Fox apareceu de surpresa no British Academy of Film and Television Arts (BAFTA), para anunciar o prêmio de Melhor Filme, e foi ovacionado de pé pelo público. montagem / reprodução

O documentário "Still: A Michael J. Fox Movie", lançado em 2023 pela Apple TV+, explora a vida de Michael J. Fox com sua família e como ele lida com o Parkinson no dia a dia. divulgação

O filme combina a narração do ator falando sobre como tem sido conviver por mais de 30 anos com a doença com clipes de seus filmes. divulgação

No documentário, J. Fox fala ainda sobre o impacto do diagnóstico de Parkinson na sua vida seguido do uso de bebida alcoólica e como isso afetou sua família. divulgação

Embora "Still: A Michael J. Fox Movie" tenha sido indicado ao BAFTA de melhor documentário, o filme "20 Dias em Mariupol" acabou levando o prêmio. divulgação

Nascido em 9 de junho de 1961 em Edmonton, Canadá, Michael J. Fox conquistou o coração do público com seu talento contagiante. flickr Alan Light

Desde seus primeiros passos como ator mirim na televisão canadense até o estrelato global na trilogia "De Volta Para o Futuro", Fox se consolidou como um ícone da cultura pop dos anos 80. wikimedia commons White House Photographic Collection

Apesar de ter feito pequenos trabalhos como ator antes, o papel como Alex P. Keaton na série de televisão "Caras e Caretas" (1982-1989) foi o que tornou J. Fox conhecido inicialmente. reprodução

No entanto, foi seu papel como Marty McFly na trilogia "De Volta para o Futuro" que o tornou uma estrela internacional. Divulgação

O primeiro filme, lançado em 1985 e dirigido por Robert Zemeckis, foi um enorme sucesso e se tornou um dos maiores clássicos da cultura pop. Reprodução / De Volta para o Futuro

Em 1991, aos 29 anos, J. Fox foi diagnosticado com doença de Parkinson. Ele manteve seu diagnóstico em segredo por anos e chegou a ganhar um Globo de Ouro por sua atuação na série "Spin City" (1996-2001). reprodução

O ator deu um tempo da atuação em tempo integral no início dos anos 2000 devido aos sintomas cada vez mais debilitantes da doença, mas ocasionalmente fez aparições em filmes e programas de televisão desde então. reprodução

Em 1999, 2002 e 2005, narrou as falas de Stuart Little nos três filmes da franquia. Youtube/ Movieclips

Além de sua carreira como ator, Fox é conhecido por seu ativismo em nome da pesquisa da doença de Parkinson. flickr Paul Hudson

Em 2000, fundou a Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research, dedicada a financiar pesquisas e encontrar uma cura para a doença. Reprodução/ YouTube/ CBS Sunday Morning

Por intermédio da fundação, J. Fox já arrecadou milhões de dólares e impulsionou avanços significativos na área. reprodução cbs mornings

Desde 1988, Michael J. Fox é casado com a atriz Tracy Pollan, com quem tem quatro filhos. reprodução