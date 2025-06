Katy Perry e Orlando Bloom se desentenderam após viagem ao espaço

Um show de Katy Perry no festival “Jingle Ball 2024”, no Madison Square Garden, em Nova York, registrou uma cena incomum. A cantora percebeu que parte do público estava deixando o local antes do encerramento de sua performance. Youtube/ TIS Media Travel & Walk Videos

“Oi, pessoal! Eu sei, eu sei, está uma loucura. Está muito tarde e muito frio lá fora. Vocês não sabem se ficam ou se vão, se entram ou se saem, ou se faz calor ou faz frio. Então, decidam-se”, declarou a popstar, em tom de brincadeira. Divulgação

A razão para a debandada do público não foi uma desaprovação ao desempenho de Perry, longe disso. O problema é que o show começou muito tarde e as pessoas estavam apressadas para não perder o transporte público. Houve vários relatos de espectadores declarando que saíram antes para pegar o último horário de trem. Divulgação/ Pingo

Neste ano, Katy Perry teve uma passagem marcante por terras brasileiras. Ela participou do Rock in Rio, festival que completou 40 anos. No período, ela fez uma participação especial no programa "Estrela da Casa", da TV Globo. A cantora pegou os fãs de surpresa e distribuiu pizza para quem estava na porta do Copacabana Palace. reprodução/instagram @katyperry

Dias antes, Katy já havia interagido com os fãs da sacada do hotel. Ela apareceu segurando uma bandeira do Brasil, fazendo a alegria dos "katycats". montagem/reprodução redes sociais

Em 20/9, mesmo dia de sua apresentação no Rock in Rio, a cantora lançou seu novo álbum, intitulado "143". O último disco lançado pela artista havia sido "Smile", de 2020. conheça mais curiosidades sobre Katy Perry! reprodução/instagram @katyperry

Katheryn Elizabeth Hudson, mais conhecida como Katy Perry, nasceu em Santa Bárbara, Califórnia, em 25 de outubro de 1984. flickr - Liam Mendes

Ela é uma das artistas pop mais influentes e reconhecidas mundialmente, conhecida por seu estilo extravagante, performances enérgicas e uma série de hits que ajudaram a definir o pop nas últimas décadas. thomascrenshaw - wikimedia commons

Crescida em um lar religioso - seus pais eram pastores pentecostais -, Perry começou sua carreira cantando em corais de igrejas. natalieaja wikimedia commons

Inicialmente, ela lançou um álbum de música gospel em 2001, sob o nome Katy Hudson, mas o projeto não obteve sucesso comercial. divulgação

Posteriormente, adotou o nome artístico de Katy Perry, utilizando o sobrenome de solteira de sua mãe para se distanciar do primeiro fracasso e criar uma nova identidade. flickr - Eva Rinaldi

O grande sucesso de Perry veio em 2008 com o lançamento de seu segundo álbum, "One of the Boys", que incluiu o single "I Kissed a Girl". divulgação

A canção foi um sucesso instantâneo, causando bastante polêmica por sua letra provocativa, mas estabelecendo Perry como uma nova estrela do pop. reprodução capa wikimedia commons

Outros hits do álbum, como "Hot N Cold" e "Waking Up in Vegas", cimentaram seu lugar na música pop. reprodução/instagram

Seu terceiro álbum de estúdio, "Teenage Dream" (2010), foi ainda mais impactante, consolidou sua fama global e a tornou uma referência no pop. Eva Rinaldi wikimedia commons

Com ele, Perry se tornou a primeira mulher, e a segunda artista depois de Michael Jackson, a emplacar cinco singles de um mesmo álbum no topo da Billboard Hot 100, com músicas como "California Gurls", "Firework", "E.T.", "Last Friday Night (T.G.I.F.)" e "Teenage Dream". Philip Nelson wikimedia commons

Em 2013, Katy lançou "Prism", que incluiu sucessos como "Roar" e "Dark Horse". O álbum foi mais introspectivo e inspirador, refletindo uma fase mais madura de sua carreira. divulgação

Além de sua carreira musical, Katy Perry também se destacou por sua presença marcante no palco. Ela é conhecida por seus shows cheios de elementos visuais, figurinos extravagantes e performances teatrais. Reprodução do Prime Vídeo

Em sua apresentação no Super Bowl de 2015, ela desfilou montada em um leão mecânico gigante ao som de "Roar". reprodução

Perry também participou como jurada do reality show American Idol, consolidando sua presença na televisão e mostrando outro lado de sua personalidade ao interagir com aspirantes a cantores. reprodução Instagram

Em 2020, seu sexto álbum de estúdio, "Smile", refletiu sua jornada pessoal e emocional, especialmente após ter passado por momentos desafiadores em sua vida pessoal. divulgação

Nesse período, ela também teve sua primeira filha, Daisy Dove Bloom, fruto de seu relacionamento com o ator Orlando Bloom. Eles estão juntos desde 2016. reprodução Instagram