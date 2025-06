Mostra Internacional de Violão tem programação gratuita em BH

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

A Mostra Internacional de Violão de Belo Horizonte abre nesta quarta-feira (4/6) sua quinta edição, “Sons da Cidade”. Serão quatro dias de programação gratuita, no Conservatório UFMG, dedicada à valorização de um instrumento profundamente enraizado na cultura brasileira.



O festival é uma iniciativa dos músicos Fernando Chagas e Carlos Walter, que decidiram, em 2019, criar um espaço de encontro para os apaixonados pelo violão. “O violão vai muito além de ser apenas um instrumento, ele conta a história da cultura brasileira. Queremos potencializar esse instrumento como símbolo da nossa cultura”, afirma Chagas.



A programação inclui encontros entre instrumentistas de diferentes gerações e origens. As atividades começam às 15h de hoje, com uma aula ministrada pela violonista uruguaia Maria Haro. “É um momento de prática intensa, para que o participante possa desenvolver a interpretação e a execução de uma peça”, diz Chagas. As inscrições para o encontro devem ser feitas via site do evento.



Às 17h, o Conservatório recebe uma roda de conversa com o tema “Narrativas musicais e expressão pessoal”, conduzida por Thiago Delegado e pelo Grupo Guitarras Experimentais Latino-Americanas (Gela).



Alexandre Gismonti realiza o primeiro recital do evento, às 19h. Filho de Egberto Gismonti, um dos maiores nomes da música instrumental brasileira, o violonista apresenta um repertório que inclui composições do pai, do avô Antônio Gismonti e também faixas autorais dos álbuns “Na pressão” e “Baião de domingo”.



Reverência

O violonista destaca que, embora a base do show esteja em suas composições, a ligação com a trajetória familiar está sempre presente em sua obra. “Acredito que as músicas autorais são o carro-chefe do meu trabalho, mas também busco sempre reverenciar a forma como a música surgiu para mim, o que tem muito a ver com a minha família”, comenta.



Ele lembra que a relação com o pai foi decisiva para sua formação artística. “Além de pai, ele sempre foi uma referência maiúscula para mim. Comecei na música muito por influência dele e fizemos juntos o disco ‘Saudações’”, cita.



“Nossa família tem um trabalho que dialoga muito com essa miscigenação da cultura brasileira. Vejo o violão como um catapultador da formação da música brasileira. Ele sintetiza muito como a nossa música foi se formando”, diz.



Presente desde a primeira edição da Mostra Internacional de Violão de Belo Horizonte, Alexandre Gismonti lembra que participou “até quando foi on-line”. “Acho que, a cada edição, eles realmente melhoram e trazem novas formas de mostrar a riqueza do violão dentro da nossa cultura”, elogia.



O grupo Gela, formado por Eduardo Campolina, Renato Mendes, Sebastián Barroso e Sérgio Freire, também se apresenta na noite de hoje. A programação contempla recitais de Ana Inés Zeballos e Edgardo Trigo, ambos do Uruguai; do argentino Víctor Piseta e dos mineiros Gustavo Souza e Ana Clara Guerra, além dos já citados Thiago Delegado e Maria Haro.



“Troca e convívio”

“São artistas incríveis, com uma trajetória violonística marcante, tanto em seus países quanto no cenário internacional”, diz Fernando Chagas. Para além das apresentações musicais, a mostra se propõe a criar espaços de convivência e intercâmbio de experiências. “Será uma semana de muita música, arte, troca e convívio, em que o violão vai estar como esse protagonista”, diz o coordenador.



A programação paralela conta com rodas de conversa, a exibição do documentário “Violão-canção: uma alma brasileira”, de Chico Saraiva, uma exposição fotográfica sobre a história do festival e o lançamento de um livro biográfico de José Augusto de Freitas.



Até sábado (7/6), o Conservatório UFMG será palco também para talentos revelados pelo Concurso Jovens Violonistas, iniciativa que integra a programação da Mostra e seleciona seis instrumentistas e compositores de BH e Região Metropolitana para se apresentar. São eles: Augusto Cardoso Cordeiro, Hugo Andrade Pereira, João Marcos Alves Camilo, Max Cabral Akerman, Victor Melo Vieira e Vítor Gontijo Frederico.



“Promovemos essa abertura porque é muito importante que sejamos um espaço democrático e inclusivo. Na música, é sempre muito difícil para os jovens conquistarem oportunidades. Ter a chance de participar de um grande evento, com muitos intercâmbios, conhecer artistas consagrados e, ao mesmo tempo, viver a experiência de se apresentar para o público é muito importante”, afirma Fernando Chagas.



PROGRAMAÇÃO DE HOJE

15h – Masterclass com Maria Haro

17h – Roda de conversa sobre “Narrativas musicais e expressão pessoal” com Thiago Delegado e Grupo Gela

18h – Abertura da exposição fotográfica “Sons da cidade”

19h – Recitais Alexandre Gismonti e Grupo Gela



SONS DA CIDADE

Mostra Internacional de Violão de Belo Horizonte. Desta quarta-feira (4/6) a sábado (7/6), no Conservatório UFMG (Av. Afonso Pena, 1.534 - Centro). Entrada franca. Retirada de ingressos para os recitais 30 minutos antes, na bilheteria. Programação completa em @mostrasonsdacidade.