Confira exposições vencedoras do 5º Prêmio Décio Noviello de Fotografia

O que um acervo de fotografias revela sobre a sociedade e a política mundial? Essa é a pergunta que parecem responder as exposições vencedoras do 5° Prêmio Décio Noviello de Fotografia, em cartaz na CâmeraSete até o dia 13 de setembro.

Luiza Nobel expõe “Não somos uma imagem: violência, memória e impermanência”, no Espaço 1, e Maria Vaz apresenta “Ilustríssimos”, no Espaço 2. Na primeira, o público encontra imagens de mulheres dos anos 1930 até 2025, retiradas de livros, enciclopédias e revistas brasileiras, como O Cruzeiro e Manchete.

A artista conta que sua investigação sobre a memória feminina nos acervos teve início durante a graduação e o mestrado em Artes Visuais na UFMG. Enquanto fazia uma pesquisa sobre rostos em multidões, que em 2017 resultou na mostra “Tipologia das multidões”, no Memorial Minas Gerais Vale, começou a investigar onde as mulheres se encaixam e como eram representadas.

Arquivos originais de mulheres posando, trabalhando ou cuidando dos filhos são exibidos sem barreiras e molduras, fixados com um simples alfinete nas paredes. Ao serem deslocadas do contexto em que foram publicadas, as imagens ganham novas leituras, esclarecendo, inclusive, as violências simbólicas da mídia.

“O conjunto parte da semelhança entre as imagens. À vista estão os gestos e as temáticas impostas pela mídia. Não é só a imagem em si, crua, mas a representação de um contexto político e histórico também”, afirma Luiza Nobel.

“Ilustríssimos”, de Maria Vaz, parte de um evento conhecido. Em setembro de 2021, durante ato político em Belo Horizonte, o ex-presidente Jair Bolsonaro convidou um menino de seis anos, vestindo farda da Polícia Militar e portando rifle de brinquedo, para se juntar a ele e posar para fotos.

O uso da criança para a promoção política incomodou Maria, doutoranda e mestre em Artes Visuais pela UFMG, que começou a notar como essa era uma estratégia recorrente na história.

Desde 2017, ela teve acesso a mais de 12 mil fotografias, dos anos 1950 a 1980, retiradas sem categorização prévia – como “imagens de políticos” ou “imagens de crianças” – de um arquivo público de Belo Horizonte. As fotografias ficaram sob a análise livre da artista durante quatro anos, até ela voltar seu olhar para o retrato das crianças.

“Tive dois questionamentos. Por que é tão recorrente a presença dessas crianças em um arquivo puramente administrativo? Que registra ações e atividades oficiais. E, como essa mesma presença rompe com o desejo de ordem das solenidades? Muitas vezes acho que as crianças servem para a humanização desses eventos e desses políticos”, afirma Maria Vaz.

Na edição das imagens, ela escureceu a cena, enquanto iluminou as crianças que apareciam à margem, em um “jogo de luz teatral”, como define. Porém, as legendas que acompanham as fotografias permanecem as mesmas do acervo e, por conta da mudança do foco, provocam o público com a diferença entre o que se lê e se vê.

Para a exposição, as fotografias de “Ilustríssimos” estarão alternadas entre a altura tradicional, de 1,50m, e uma mais baixa, de 1,20m, pensada especialmente para as crianças. Um palanque de 30cm também foi montado para as imagens fixadas na altura padrão.

5º PRÊMIO DÉCIO NOVIELLO DE FOTOGRAFIA

Exposições das vencedoras Luiza Nobel e Maria Vaz. Em cartaz até 13 de setembro nos espaços 1 e 2 da CâmeraSete (Av. Afonso Pena, 737, Centro). Visitação: de terça a sábado, das 9h30 às 21h. Entrada gratuita.

* Estagiária sob supervisão do editor Enio Greco