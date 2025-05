Corpo de Nana Caymmi é velado no Theatro Municipal do Rio

O corpo da cantora Nana Caymmi, que morreu nesta quinta-feira (1º/5) aos 84 anos, está sendo velado desde as 8h30 de hoje, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. O enterro está previsto para as 14h no Cemitério São João Batista, em Botafogo, na Zona Sul.

Nana Caymi teve como causa da morte uma “disfunção de múltiplos órgãos”. Ela estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, desde julho de 2024 para tratar uma arritmia cardíaca.

Leia Mais Milton Nascimento presta homenagem emocionante à amiga Nana Caymmi Vítima de violência na infância encara seus fantasmas em "O domo de vidro" Feira Ébano destaca empreendedores afro-brasileiros no CCBB-BH

Dinahir Tostes Caymmi, conhecida pelo nome artístico Nana, passava pela mais longa de três internações desde o início de 2024. Durante o período, foi submetida a procedimentos como cateterismo e traqueostomia, a fim de auxiliar a respiração, bem como a implantação de um marca-passo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Nascida em 29 de abril de 1941 — fez aniversário dois dias antes de morrer —, ela cresceu em uma família de músicos: era filha de Dorival Caymmi com Stella Maris, e irmã de Danilo Caymmi e Dori Caymmi.