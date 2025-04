Podcast Divirta-se recebe presidente da Apan

O episódio do podcast Divirta-se desta terça-feira (22/4), já disponível no canal de Youtube do Portal Uai e no Spotify, tem como convidada a professora, pesquisadora e presidente da Associação de Profissionais do Audiovisual Negro (Apan), Tatiana Carvalho Costa.

Com vasta trajetória na produção cultural e no audiovisual desde 1996, ela atua também como consultora nas áreas de Cinema e Audiovisual. Desenvolve trabalhos com enfoque interseccional e decolonial, especialmente voltados à diversidade racial, de gênero e sexualidade.

Tatiana também é integrante do grupo, onde coordena projetos de inclusão e direitos humanos, além de atuar na curadoria de mostras e festivais nacionais e internacionais. Foi coordenadora de cursos e projetos acadêmicos e já integrou júris e comissões de importantes eventos e editais do setor.

Atualmente, é presidente da Apan, integra o Ficine e ocupa uma cadeira no Conselho Superior de Cinema. Também é realizadora audiovisual e coautora de livros sobre comunicação, cinema e diversidade.