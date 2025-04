Patti Smith anuncia publicação de novo livro de memórias para o ano que vem

(FOLHAPRESS) - A compositora Patti Smith vai publicar um novo e mais amplo livro de memórias 15 anos depois de "Só Garotos", sua mais celebrada incursão no gênero, que venceu o prestigiado National Book Award.



A próxima obra será lançada mundialmente no primeiro semestre de 2026 - inclusive pela editora brasileira de Smith, a Companhia das Letras - e se chamará "Bread of Angels", algo como "o pão dos anjos".



"Levei uma década para escrever este livro, lidando com a beleza e a tristeza de uma vida", disse ela, em nota divulgada por seus representantes. "Espero que as pessoas encontrem algo de que precisam."



O volume vai cobrir mais extensivamente os 78 anos de vida da cantora, desde sua infância na periferia da Filadélfia, a ascensão como estrela do punk na década de 1970, com álbuns marcantes como "Horses", e a decisão de se recolher dos holofotes para viver com o marido, Fred, longe da vida pública.



Depois da morte dele, em 1994, a autora tem se dedicado mais à literatura, ainda que continue fazendo shows. A Companhia publicou mais quatro livros que ela escreveu desde "Só Garotos": "Linha M", "Devoção", "O Ano do Macaco" e "Um Livro dos Dias", este um compilado de postagens dela em redes sociais durante a pandemia.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em janeiro, Smith deu um susto nos fãs durante a última e breve passagem pelo Brasil, quando desmaiou em pleno palco do Teatro Cultura Artística, em São Paulo, e cancelou o segundo show que faria na casa. Após passar pelo hospital e repousar por alguns dias, ela voltou com boa saúde aos Estados Unidos.