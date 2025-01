Patti Smith desmaia em apresentação em São Paulo e é retirada de cadeira de rodas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora e compositora Patti Smith passou mal durante sua performance no Teatro Cultura Artística na noite desta quarta-feira (29), na capital paulista. A artista desabou no chão, onde permaneceu por alguns minutos. Em seguida, foi retirada de cadeira de rodas. O espetáculo foi interrompido.

Smith passou mal durante apresentação no teatro enquanto lia poesias musicadas. A cantora de 78 anos caiu enquanto lia poesias musicadas sobre aquecimento global. De repente, ela caiu e bateu a cabeça no chão.

A artista, que é uma das mais importantes da história do punk, apresentava sua performance "Correspondences", com o Soundwalk Collective.

Médicos na plateia tentaram socorrer Smith, enquanto o público de pé aguardava informações sobre o estado de saúde da cantora. O clima era de perplexidade no interior do teatro e algumas pessoas choravam.

Após dez minutos, a cantora voltou ao palco, de cadeira de rodas, e cantou "Because The Night", maior sucesso da carreira. Depois da música, foi atendida dentro do teatro pela equipe do ambulatório. A cantora estava lúcida, e a equipe médica avalia se vai levá-la para ou hospital ou não.

Inicialmente a plateia achou que fosse parte da apresentação, e o clima logo ficou tenso. Uma pessoa na plateia pediu para chamarem um médico e as luzes acenderam. Ela foi retirada no palco e se sentou após uma aparente queda de pressão.

A estudante universitária Mariana Clemente, 19, virou fã de Patti Smith com uns 12 anos, porque leu "Just Kids", da cantora, e se aprofundou tanto em suas músicas quanto em sua poesia. Estava super animada que que era um espetáculo de poesia. Mas fascinação acabou com 34 minutos de apresentação.

"Eu pensei: 'nossa, mas isso é parte da performance?'. Mas percebi que não era porque as folhas de sulfite caíram nela e pessoas se aproximaram para socorr?-la."