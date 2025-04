Documentário "Marias" tem exibição gratuita hoje, às 19h30

O longa documental “Marias”, de Ludimila Curi, será exibido gratuitamente hoje (9/4), às 19h30, no Espaço Aberto Pierrot Lunar (Rua Ipiranga, 137, Floresta). A sessão integra o cineclube Café com Cinema, que prepara mostras temáticas com títulos alternativos. A exibição de “Marias” encerra a mostra Mulheres no Cinema. Em formato de road movie, o documentário parte da história de Maria Prestes (1932-2022), ex-esposa de Luís Carlos Prestes (1898-1990), para refletir sobre como as mulheres conciliam papéis como maternidade, trabalho e luta política. O cineclube distribui café e pipoca de graça. Outras bebidas serão vendidas no local. Não é necessário retirar ingressos, a entrada é por ordem de chegada.