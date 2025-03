Companhia das Letras ganha um dos principais prêmios de literatura infantil do mundo

A Companhia das Letras acaba de ganhar em Bolonha, nesta segunda-feira, 31, o prêmio de melhor editora infantil do ano no seguimento Caribe, América Central e América do Sul. É uma das principais premiações de literatura infantil do mundo.

O prêmio BOP (Bologna Prize for the Best Children’s Publishers of the Year) é organizado pela Feira do Livro Infantil de Bolonha e pela Associação Italiana de Editores, em parceria com a Associação Internacional de Editores (IPA).

Única representante do Brasil, a Companhia das Letras disputou com duas editoras do Chile, Claraboya Ediciones e Ediciones Liebre, e duas da Argentina, Ediciones Iamiqué e Lecturita Ediciones (Argentina).