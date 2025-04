Festa promove "volta" à vida sem redes sociais e sem telefone celular

Promover uma viagem de volta ao tempo, revivendo uma época em que as pessoas curtiam músicas de alta qualidade, antes do surgimento da internet, sem a influência das novas tecnologias, sem a existência de telefone celular e das redes sociais. Este é o propósito da festa “Barrados nos anos 80”, que acontecerá no próximo sábado (5/4) em Montes Claros, no Norte de Minas.

O evento criativo, sem fins lucrativos, terá a sua segunda edição, reunindo uma galera que pretende reviver as danças e o estilo dos anos 1980, além de relembrar os sucessos musicais da chamada “década inesquecível”.

A decoração também promete “resgatar” o ambiente das discotecas, com o cenário de nigth club e o brilho de globos espelhados, cores vibrantes e mesas incrementadas com discos de vinis, fazendo menções aos maiores ídolos musicais daquela época.

Tendo como atração a banda de flashback “Viva Noite”, a festa Barrados nos anos 80, como diz o seu nome, vai realmente “barrar” quem não viveu naquela década, anterior à “época digital”. A entrada no recinto do evento, o salão Lilia Buffet, será “proibida para menores” de 35 anos.

A idealizadora e organizadora do evento, a arquiteta Isabella Rebello, explica que, em sua primeira edição, em novembro de 2023, a festa foi “proibida para menores de 40 anos”, para mostrar a “exclusividade” da iniciativa para a geração anos 80.

Desta vez, a “idade mínima” para a entrada na festa baixou para 35 anos, mas acompanhadas por indivíduos com mais de 40 anos. “Com essa mudança, o nosso objetivo é permitir que as pessoas que viveram na década de 1980 possam levar seus cônjuges mais jovens à festa”, afirma Isabella Rebello.

A organizadora explica que a festa será o reencontro de uma geração e vai permitir aos participantes recordarem como era a vida e a diversão antes da internet e das redes sociais e também quando não havia telefone móvel. “Hoje, olhando pra trás, temos a dimensão da nossa resiliência como sobreviventes originais diante de tantas transformações e podemos entender a sorte que tivemos por termos sido os jovens livres, lúcidos e muito mais feliz do que nossos sucessores nas gerações seguintes”, avalia Isabella.

Década de riqueza cultural

Isabella destaca que a festa objetiva mostrar a importância da geração anos 80, que foram marcados por uma grande riqueza cultural. “Seremos lembrados no futuro como uma geração muito diferente dentre tantas!!! Uma geração em foram gerados os maiores ídolos, as melhores músicas, os melhores filmes. Sem nem imaginar, vivemos uma década de ouro e exportaríamos tantas coisas maravilhosas para as próximas gerações e que ainda ficará para as futuras gerações. Éramos felizes e sabíamos”, observa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

“A geração 80 foi uma geração de pessoas especiais: mais livres, mais românticas, mais alegres, mais criativas, mais sensíveis e mais felizes de todos os tempos e vamos celebrar isso em todas as oportunidades que tivermos”, afirma a arquiteta.