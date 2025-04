Confira a lista das celebridades mais ricas do mundo em 2025

Responsável por filmes icônicos e sucessos de bilheteria como "E.T.: O extraterrestre", "Indiana Jones", "Jurassic park", o cineasta Steven Spielberg, 78, pode dizer que ganhou um bom dinheiro pelos serviços prestados. Segundo a revista Forbes, ele é a celebridade mais rica do mundo com um patrimônio líquido avaliado em US$ 5,3 bilhões.

O diretor encabeça a lista publicada nesta terça (1) sobre os artistas bilionários do planeta em 2025. Em segundo lugar com maior fortuna está George Lucas, 80, criador da saga "Star wars", com US$ 5,1 bilhões.

Ainda estão no ranking nomes conhecidos da música como as cantoras Taylor Swift, 35, com fortuna de US$ 1,6 bilhão, e Rihanna, 37, com US$ 1,4 bilhão.

Nomes do esporte também aparecem como o do golfista Tiger Woods, 49 (US$ 1,4 bilhão) e o de LeBron James, 40 (US$ 1,3 bilhão). Confira abaixo a lista completa.

Celebridades mais ricas do mundo em 2025

1. Steven Spielberg, cineasta - US$ 5,3 bilhões

2. George Lucas, cineasta - US$ 5,1 bilhões

3. Michael Jordan, ex-jogador de basquete - US$ 3,5 bilhões

4. Oprah Winfrey, apresentadora e empresária - US$ 3 bilhões

5. Vincent McMahon, empresário do WWE - US$ 3 bilhões

6. Jay-Z, rapper e empresário - US$ 2,5 bilhões

7. Kim Kardashian, socialite e empresária - US$ 1,7 bilhão

8. Peter Jackson, roteirista e cineasta - US$ 1,7 bilhão

9. Taylor Swift, cantora - US$ 1,6 bilhão

10. Magic Johnson, ex-jogador de basquete - US$ 1,5 bilhão

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

11. Tyler Perry, ator e autor - US 1,4 bilhão

12. Tiger Woods, jogador de golfe - US 1,4 bilhão

13. Rihanna, cantora e empresária - US 1,4 bilhão

14. LeBron James, jogador de basquete - US 1,3 bilhão

15. Bruce Springsteen, cantor - US 1,2 bilhão

16. Dick Wolf, produtor e escritor - US 1,2 bilhão

17. Arnold Schwarzenegger, ator e político - US 1,1 bilhão

18. Jerry Seinfeld, humorista - US 1,1 bilhão