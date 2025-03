Lollapalooza: shows são paralisados devido à possibilidade de raios

Os shows do primeiro dia do Lollapalooza foram paralisados na tarde desta sexta-feira (28) devido às chuvas e possibilidade de raios. A edição brasileira do festival acontece até domingo (30) no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Quem estava no festival viu nos telões dos palcos, por volta das 15h39, um aviso meteorológico, pedindo para que o público se afastasse das estruturas metálicas dos palcos. Jovem Dionísio MC Kako estavam se apresentando nos palcos Budweiser e Mike's Ice, respectivamente, no momento da paralisação.

Em comunicado, a organização do Lollapalooza afirma que a paralisação deve durar em torno de meia hora a 40 minutos. A produção não confirma se os shows atrasarão ou serão cancelados com as medidas.

"O Lollapalooza é o primeiro festival do Brasil a elaborar um plano de evacuação e retorno do público para o caso de tempestades chuvas, raios ou ventos fortes", diz o festival em nota. "A segurança e o bem-estar do público são nossa prioridade absoluta. Devido à probabilidade de raios, a organização do festival realizou uma pausa nos shows neste momento, que deve durar em torno de 30 a 40 minutos, e orienta o público a ir para as áreas de asfalto e manter-se longe de estruturas metálicas."

"Para garantir a segurança de todos, o Lollapalooza implementa uma série de medidas preventivas e procedimentos de emergência, com o auxílio dos profissionais e dos bombeiros. Pedimos que todos sigam as orientações, avisos sonoros e visuais; além da orientação da equipe de segurança. Tão logo seja possível, os shows serão retomados", acrescenta o comunicado.