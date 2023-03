Lollapalooza: internautas acusam músico de fazer gesto supremacista branco

A @maybrumm viu o show da Aurora ontem e ficou intrigada com um gesto feito pelo baterista no final do show. Ela me mostrou e resolvi buscar um pouco sobre o cara. Olhando o instagram dele, acho uma arte feita e postada por ele em 2017. O que era dúvida virou certeza. pic.twitter.com/if2mDFXnpr %u2014 Peres Kenji (@pereskenji) March 27, 2023





Após o final da apresentação, enquanto a banda e a cantora se despediam do público, Sigmund fez um gesto com a mão que normalmente é entendido como “OK”, mas que também representa um sinal bastante utilizado por supremacistas brancos.





Entre esses grupos, o gesto tem o significado de white power (poder branco). Os três dedos esticados para cima formam um “W”, em referência a white (branco), e o polegar junto com o indicador seria o “P”, de "power" (poder).





O momento foi compartilhado inicialmente pelo músico Peres Kenji, da banda brasileira Glória, que apontou que sua amiga, que viu o show ao vivo, ficou intrigada com o gesto feito pelo baterista.

Os três dedos esticados para cima formam um "W", em referência a white (branco), e o polegar junto com o indicador seria o "P", de "power" (poder) (foto: Reprodução/Multishow)

Kenji também disse ter entrado no Instagram do baterista e encontrado uma arte postada por ele em 2017. No desenho, estão presentes diversos símbolos ligados ao nazismo e grupos supremacistas, como a suástica e o número 777 (associado a um movimento neonazista da África do Sul).

Foram encontradas artes postada pelo baterista com diversos símbolos ligados ao nazismo e grupos supremacistas (foto: Reprodução Rede Social)

Aurora e baterista se pronunciaram

Após o caso ganhar repercussão, a cantora Aurora e o baterista Sigmund Vestrheim se pronunciaram a respeito das acusações feitas.





”Em primeiro lugar, é claro que eu não sou nazista. Meus valores são amor e entendimento e eu toco música para espalhar esses valores. No show da Aurora no Brasil eu fiz um símbolo que significa ‘perfeito’ ou ‘ótimo’. Eu não estava ciente sobre o que significava e que representava algo tão negativo. Eu peço desculpas que algumas pessoas não compreenderam e acharam isso ofensivo’, publicou o baterista em um story no Instagram.





Sigmund explicou também sobre o desenho com símbolos nazistas que estavam em seu perfil: ”Eu sempre desenhava coisas quando eu estava na escola. Eu desenhava todo tipo de coisa estúpida… algo que as crianças fazem.”





A cantora Aurora saiu em defesa do seu baterista em texto publicado nos stories do Instagram. A artista disse não apoiar nenhuma ideologia de extrema–direita e que “Sigmund não é um apoiador dessa ideologia maldosa e de direita. Os valores deles são, na verdade, o oposto”.





O baterista da cantora norueguesa Aurora, Sigmund Vestrheim, que se apresentou no Lollapalooza Brasil, está sendo acusado por usuários do Twitter de ser adepto ao nazismo. Um vídeo em que ele faz um gesto associado à supremacia branca viralizou nesta terça-feira (28/3).