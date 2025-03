'Sem chão': Cineasta critica Academia por silêncio em caso de agressão

Yuval Abraham, cineasta israelense do documentário vencedor do Oscar "Sem chão", criticou a Academia por não se manifestar contra o ataque a Hamdan Ballal, codiretor palestino do longa.

"Infelizmente, a Academia dos EUA, que nos concedeu um Oscar há três semanas, recusou-se a apoiar publicamente Hamdan Ballal enquanto ele era espancado e torturado por soldados e colonos israelenses", escreveu o jornalista israelense.

Ballal foi atacado e ferido nesta segunda (24/3) após um conflito entre colonos judeus e palestinos, na cidade de Susiya, na Cisjordânia. Enquanto recebia tratamento em uma ambulância, ele foi detido pelas Forças Armadas de Israel e passou a noite em uma base militar.

Ele disse, ao portal ABC News, que foi agredido durante 10 a 15 minutos, e que havia a presença de soldados armados no local. As autoridades israelenses detiveram indivíduos que jogaram pedras contra os colonos. "Eu não joguei pedras, não criei problemas com os colonos", afirmou o diretor. "Eles vieram me atacar e me espancar. É isso".

O cineasta foi solto na terça (25), "após passar a noite algemado e ser espancado em uma base militar", afirmou Abraham no X, ex-Twitter.

Uma petição pedindo a soltura do cineasta surgiu e acumulava mais de quatro mil assinaturas quando Ballal foi solto. Instituições de cinema, como a Associação Internacional de Documentários, se manifestaram no caso, mas a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood ficou em silêncio.

"A Academia Europeia manifestou apoio, assim como vários outros grupos de premiação e festivais. Vários membros da Academia dos EUA - especialmente na seção de documentários - pressionaram por uma declaração, mas foram recusados. Disseram-nos que, como outros palestinos foram espancados no ataque dos colonos, poderia ser considerado não relacionado ao filme, então não sentiram necessidade de responder."

"Em outras palavras, enquanto Hamdan foi claramente alvo por fazer 'Sem chão' (ele lembrou de soldados brincando sobre o Oscar enquanto o torturavam), ele também foi alvo por ser palestino. Isso, ao que parece, deu à Academia uma desculpa para permanecer em silêncio quando um cineasta que eles homenagearam, vivendo sob ocupação israelense, precisava deles mais do que nunca", conclui.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"Sem chão" tem dois diretores palestinos, Ballal e Basel Adra, e dois israelenses, Abraham e Rachel Szor. O longa acompanha a luta de uma família palestina na cidade de Masafer Yatta, na região da Cisjordânia, cuja casa é removida pelo Estado de Israel.