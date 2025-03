Tiradentes recebe hoje a 14ª edição do Foto em Pauta

Formado em Comunicação Social pela PUC-MG, com pós-graduação em Comunicação Digital pela mesma instituição. Criador do projeto A Cena na Quarentena, com uma série de entrevistas realizadas com artistas de diversas áreas durante a pandemia (todas disponív

Com uma programação que inclui exposições, debates, palestras, projeções, lançamentos de livros e ações educativas, o Festival de Fotografia de Tiradentes – Foto em Pauta chega à sua 14ª edição a partir desta quarta-feira (26/3).

Até o próximo domingo (30/3), o público poderá acompanhar as atividades que serão realizadas no Centro Cultural Yves Alves, no Largo das Forras e em outros espaços da cidade histórica, com a presença de profissionais de renome nacional e internacional.



O eixo desta 14ª edição é a exposição “Ecosofias”, que tem curadoria de João Castilho e Pedro David, com assistência de Gabriela Sá. A mostra reúne trabalhos de Ana Regina Nogueira, Chloé Azzopardi, Davi de Jesus do Nascimento, Fede Ruiz Santesteban, Irina Werning, Kazuaki Koseki, Layla Motta, Leon Hirszman, Mara Sánchez-Renero, Valentina Tong e Walter Firmo.



“A gente vem afinando isso nos últimos anos, uma vocação para olhar questões que consideramos essenciais e urgentes, os valores humanos e as novas ecologias”, diz Eugênio Sávio, idealizador e diretor artístico do Festival, evocando o pensamento do filósofo, psicanalista, semiólogo, roteirista e ativista francês Félix Guattari (1930-1992) que embasa esta edição. Ele fala das três ecologias – a ambiental, a social e a mental – que o conceito de ecosofia engloba.



“Passa por repensar as fronteiras entre cultura e natureza, entre o humano e o não humano, buscando um equilíbrio. Os trabalhos que a curadoria selecionou demonstram isso visualmente”, diz. Esse equilíbrio está na própria seleção de artistas, conforme aponta.

“O Festival está ligado à fotografia contemporânea, mas também contempla trabalhos de artistas mais velhos ou até que já morreram, como foi o caso de Marc Ferrez no ano passado ou do Leon Hirszman neste ano”, diz.

Além de “Ecosofias”, o 14º Festival de Fotografia de Tiradentes apresenta diversas outras exposições, como “Sub/Emerso”, de Bob Wolfenson, “Com quantos paus se faz um Brasil”, de José Diniz, com curadoria de Marcia Mello, “Sobre mundos e coisas”, de Monica Mansur, e “Boa noite, povo”, de Cristina de Middel e Bruno Morais. Muitos desses artistas estarão na cidade, participando de debates.



O diretor artístico destaca as presenças de Bob Wolfenson, Claudia Jaguaribe, Mayara Ferrão e do mexicano naturalizado peruano Musuk Nolte, entre outros que vão participar dos debates.



As mostras que compõem a programação do festival resultam de parcerias e do interesse dos próprios artistas, segundo Sávio.

“As pessoas nos procuram apresentando seus trabalhos e querendo participar. O que a gente propõe com o Festival é um outro tipo de experiência. Tem mostras com 10 fotos, oito fotos, então é uma vivência com pequenas exposições, mas que são carregadas de sentidos, de ideias, e quase sempre com a presença dos autores, então é diferente de ir a um museu ou a uma galeria, porque tem essa conexão”, comenta.



Ele observa que algumas propostas são inéditas, mas outras chegam a Tiradentes depois de já terem circulado pelo país. “A exposição do José Diniz, por exemplo, esteve em cartaz em Porto Alegre. O que Cristina De Middel e Bruno Morais vão apresentar é uma proposta imersiva, uma instalação em um quarto de uma hospedaria, com fotos, sim, mas também com outros objetos. Rodrigo Albert chegou com um trabalho pronto que ele executou em Bichinho (vilarejo próximo a Tiradentes)”, diz.



Entre os encontros promovidos pelo festival, o diretor artístico destaca o de Musuk Nolte com o público. “Ele só vai participar do debate, não vai expor, porque está em cartaz na França, e o pessoal lá falou que queria exclusividade. É um baita fotógrafo, um cara muito interessante, que tem trabalhos ligados às questões ambientais e já ganhou diversos prêmios. Tive a ideia de chamar o Joca Reiners Terron, que é escritor, para entrevistá-lo, para fugir do óbvio, que seria ter outro fotógrafo nessa função”, afirma.



14º FESTIVAL DE FOTOGRAFIA DE TIRADENTES

A partir desta quarta-feira (26/3) até domingo (30/3), em diversos espaços da cidade histórica. Todas as atividades são gratuitas, sem necessidade de inscrição prévia (apenas sujeitas à limitação do espaço). As senhas para garantir a participação são distribuídas uma hora antes do início de cada atividade, e os eventos do Centro Cultural Yves Alves também serão transmitidos ao vivo no pátio do Centro Cultural.