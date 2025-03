Feira do Vinil faz edição especial no Dia Internacional da Mulher

Criada há 17 anos por Edu Pampani, a Feira do Vinil terá edição especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. O evento será realizado neste sábado (8/3), das 10h às 17h, na Casa do Jornalista, com shows das cantoras Lvise e Nanda Rocha.

Acompanhadas pelo guitarrista Auder Jr, ambas interpretarão clássicos do blues que ficaram famosos nas vozes de Nina Simone, Aretha Franklin, Etta James e Amy Winehouse, entre outras mulheres.



Durante a feira, Pampani vai pôr discos de Elis Regina, Gal Costa, Rita Lee e Marina Lima para o público ouvir. “Tocaremos mais coisas relacionadas ao dia. Por exemplo, de bandas que têm mulheres tocando ou cantando”, informa.



O evento reunirá 20 expositores, cada um levará os próprios vinis e CDs. “Serão seis mil exemplares, com preços a partir de R$ 10 cada, o que é uma grande oferta”, diz Pampani. “O CD voltou a ser procurado novamente, talvez por conta do preço do LP, que subiu muito. A pessoa não tem dinheiro para comprar um LP e se contenta com o CD”, explica.

Roda de blues

Filha de Auder Jr., guitarrista das bandas Led III, Minas Soul e Audergang, a cantora Lvise, de 23 anos, adianta que vai apresentar músicas das rodas de blues que costuma frequentar.



“Vamos cantar clássicos como 'I put a spell on you' e 'Feeling good', da Nina Simone, entre outros. E também coisas um pouco mais modernas, como as de Amy Winehouse. Há também a música da Rihanna para a qual fizemos um arranjo de blues e ficou muito legal.”

Lvise dividirá o microfone com Nanda Rocha – cada uma vai mostrar 15 canções. “Meu repertório trará músicas de cantoras, mas não será exclusivo de mulheres. Sou muito apaixonada por blues, pois é onde me identifico e me encaixo. Porém, o que componho, ou seja, o meu estilo, é mais moderno.”



O trabalho da artista tem forte influência do R&B, gênero que tem ganhado adeptos entre os jovens brasileiros. “Meu pai me ninava com blues, então não há como esquecer o gênero”, brinca.



O show de Lvise e Nanda Rocha será apresentado das 12h às 14h, ela informa.



O produtor Edu Pampani, também responsável pela Discoteca Pública, projeto de preservação da memória da música brasileira e da cultura do vinil, ressalta que a edição de hoje da feira será uma oportunidade “de reverenciar a importância das mulheres no cenário musical”, mas observa que o público vai encontrar também raridades fonográficas não necessariamente relacionadas ao universo feminino.



FEIRA DO VINIL & CDS INDEPENDENTES



Neste sábado (8/3), a partir das 10h. Das 12h às 14h, show de Lvise e Nanda Rocha. Casa do Jornalista (Avenida Álvares Cabral, 400, Centro). Acesso gratuito. Informações: (31) 2514-5710.