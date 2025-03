SBT/Alterosa movimenta a grade com estreias neste sábado

“Se você quer o povo, vá até ele.” Essa premissa de Silvio Santos (1930-2024) inspirou o influenciador Lucas Guimarães a idealizar seu primeiro programa de TV, “Eita, Lucas!”. Dirigida por Leandro Santello, a atração estreia neste sábado (8/3), às 14h, no SBT/Alterosa, mesmo dia em que a nova temporada de “Esquadrão da Moda” vai ao ar, às 20h45.



Seguindo a filosofia do maior comunicador brasileiro, Lucas aposta em um programa popular e itinerante, gravado apenas em cenários externos. Os episódios percorrem cidades como Aracaju (SE), Fortaleza (CE), Maceió (AL), Manaus (AM) e São Paulo.



Na entrevista de divulgação do lançamento do programa, o influenciador fez referência ao adiamento da estreia, originalmente previsto para maio de 2024.

“Sabemos tudo que a gente tem percorrido. Foram várias especulações [sobre o adiamento], muitas coisas que não eram verdade. Fui muito resiliente e paciente. Me preocupei com tudo e busquei me aperfeiçoar. Enquanto me criticavam, eu estava aprendendo. As críticas não me paralisam”, afirmou.

Superação

No Instagram, Lucas Guimarães acumula 14,9 milhões de seguidores. Ele conquistou o público com seu bom humor e uma história de superação, após uma juventude de dificuldades no interior de Alagoas.



Popular na internet, o quadro “Chuveiro ou dinheiro” será um dos cinco apresentados no “Eita, Lucas!”. Nele, um palco e uma estrutura para mais de 30 mil pessoas são montados em espaços públicos. Os participantes devem impressionar a plateia com seus talentos. Caso conquistem os espectadores, podem ganhar até R$ 5 mil, mas, se falharem, acabam encharcados.

Lucas Guimarães, apresentador de 'Eita Lucas', recebe o abraço de boas-vindas de Renata Kuerten, que está à frente do programa 'Esquadrão da moda' Rogério Pallatta/SBT



O apoio financeiro aos participantes é uma preocupação do influenciador. No quadro “Lucas por aí”, ele ajuda moradores de comunidades do Brasil, como no episódio em que acompanha uma tribo indígena na Amazônia.



Já no “Pegue o que der”, duas pessoas têm cinco minutos para encher o carrinho do supermercado e sair com a conta paga pela produção. “Esse é um quadro que vai mexer muito com o povo brasileiro. Tem participante que consegue pegar R$ 10 mil ou R$ 15 mil em compras, enquanto geralmente pode comprar só R$ 200 no mês”, comenta o apresentador.



No quadro “Cozinhando com a sogra”, Lucas e Dona Maria, sua sogra, visitam cozinhas de famosos, como MC Daniel e Carlinhos Maia, marido do apresentador. No “Carona da sorte”, por sua vez, os participantes respondem a um questionário durante uma viagem de carro, que renderá até R$ 10 mil em prêmios.



Pela primeira vez no comando de um programa televisivo, Lucas reconhece a necessidade de se aprimorar e se adaptar ao veículo. “Minha equipe foi me ajudando a entender que esse é um outro tipo de comunicação e me inspirei em vários apresentadores. É importante para mim poder validar as pessoas que chegaram antes e entender que sou a extensão de cada uma delas”, disse.



“Esquadrão da moda”

Enquanto “Eita, Lucas!” estreia, o “Esquadrão da moda” retorna consolidado para mais uma temporada. O programa, que recebe participantes buscando uma renovação de estilo e aparência, terá Marcelo Kestenbaum como novo diretor.

A modelo Renata Kuerten, que esteve à frente das últimas três temporadas, volta para mais um ano, desta vez dividindo a apresentação com o estilista Dudu Bertholini. Fabiana Gomes será a maquiadora e Rodrigo Cintra, o cabeleireiro.

Bertholini, de 45 anos, é crítico de moda e fundador da marca Neon, que teve Renata Kuerten como modelo há mais de 15 anos. Já atuou como jurado em programas como “Drag race Brasil” e “Brazil’s next top model”. Agora assume o desafio de orientar aqueles que ainda não definiram o próprio estilo.



“Esse é o grande propósito pelo qual eu sempre quis trabalhar com a moda. Ela sempre me ajudou a entender quem eu era e qual lugar eu queria ocupar no mundo. Nunca foi um sinônimo de regras. Saber que através do programa eu posso colaborar dessa forma na vida das pessoas me enche de alegria”, diz o estilista.



Com a chegada dos novos integrantes da equipe, a produção passa por algumas mudanças. Bertholini reafirma o encontro do estilo como elevação pessoal e reforça a necessidade de tratar o “Esquadrão da moda” como uma ferramenta de ajuda para além do guarda-roupa.



“A moda, nos últimos anos, está se tornando mais empática e é claro que a gente está trazendo isso para o programa. Não significa que não vai ter entretenimento ou risada, mas será muito mais acolhedor. É sobre entender como os participantes são e entender como a gente pode ajudar a revelar o melhor deles através da moda”, comenta.



Na parte técnica, Kestenbaum, ex-diretor do “Teleton”e “Vem pra cá”, imprime um novo ritmo à edição. Além disso, o estúdio foi reformado, ganhando um visual mais moderno, com a troca do antigo televisor de apresentação por uma parede de LED.



Assim como nas últimas temporadas, o antigo ‘lixão’, onde as roupas que saem do armário dos participantes eram jogadas fora, foi substituído. Agora, todas as peças serão doadas para programas de assistência.



“EITA, LUCAS!”



• Estreia neste sábado (8/3), às 14h, no SBT/Alterosa. Programa semanal.

“ESQUADRÃO DA MODA”



• Nova temporada estreia neste sábado (8/3), às 20h45, no SBT/Alterosa. Programa semanal.



