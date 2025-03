Como era a vida de Gene Hackman antes de morrer: pilates, pintura e passeios de bike

O ator Gene Hackman era uma pessoa normal em Santa Fé, nos Estados Unidos. E ele realmente amava isso.

Moradores da cidade localizada no Estado do Novo México lembram que ficaram animados em receber uma celebridade tão importante na comunidade quando ele e a esposa Betsy Arakawa se mudaram para o local há mais de 20 anos, mas sempre o trataram como qualquer outra pessoa.

"Ele não era famoso aqui" foi a frase que a reportagem da BBC News mais ouviu ao perguntar aos moradores sobre o motivo pelo qual a estrela de cinema escolheu chamar a capital do Novo México de lar.

Eles descrevem um homem pé no chão e falante, que apoiava os negócios locais e apreciava a cena artística local.

Todos ali têm uma história a contar sobre Hackman, encontrado morto ao lado da esposa e seu cachorro em casa na tranquila cidade do deserto no início desta semana.

'Você não percebia que estava falando com uma celebridade'

Hackman era amante das artes e pintor, então ele se encaixou muito bem: Santa Fé é conhecida por sua arquitetura icônica de adobe e abriga mais de 250 galerias.

Tudo em Santa Fé é colorido, desde as tapeçarias penduradas nas paredes das lojas até as roupas que as pessoas usam.

Há murais em quase todos os becos e arte de rua feita em metal nas ruas.

Hackman imediatamente se envolveu com museus de arte locais, principalmente como membro do conselho de diretores do Museu Georgia O'Keeffe, enquanto Arakawa tinha uma loja de artigos de luxo para casas e colaborava com artistas em vários projetos.

As pinturas de Hackman são exibidas com destaque em restaurantes locais, e há alguns moradores sortudos que as têm penduradas em suas casas.

Uma dessas pessoas é Stuart Ashman, o diretor executivo da galeria Artes de Cuba.

BBC Santa Fé abriga mais de 200 galerias de arte

Ashman conheceu Hackman em uma reunião de artes da comunidade.

Ele estava atrasado e havia um único assento disponível quando chegou, justamente ao lado da estrela de Hollywood.

Eles apertaram as mãos e isso deu início a duas décadas de amizade.

"Ele era tão pé no chão que você não percebia que estava falando com uma celebridade. Ele estava mais interessado em você do que em falar sobre si mesmo", diz Ashman.

Embora ambos apoiassem a comunidade artística, o verdadeiro vínculo entre a dupla surgiu por meio de exercícios de pilates.

Quando perguntado sobre quem era melhor no exercício, Ashman soltou uma risada.

"Acho que nós dois éramos muito ruins", lembra ele.

"Nosso professor dizia que eu era preguiçoso e ele era velho e rígido."

BBC Stuart Ashman desfrutou de duas décadas de amizade com Gene Hackman

Ashman conta que Hackman frequentemente se metia em problemas por ser muito tagarela.

"Gene, você vai malhar ou quer apenas bater papo com Stuart hoje?" era uma das perguntas que o professor de pilates mais fazia a ele, destaca o amigo.

Toda semana, Ashman, que criava galinhas, trazia uma dúzia de ovos para Hackman.

Então, um dia, Hackman apareceu com uma enorme pintura como pagamento a Ashman, que não queria aceitá-la.

Mas Hackman insistiu e disse que trocar uma pintura por ovos é "um negócio muito justo".

Quando Hackman não estava no pilates ou em passeios de bicicleta pela bela paisagem de Santa Fé, ele adorava passar o tempo em casa, localizada nas colinas acima da cidade, relatam os amigos.

Empoleirada em um terreno de quase 5 hectares, a propriedade que pertencia a Hackman tem vistas panorâmicas das montanhas ao redor, que se estendem até o Colorado.

O ator comprou a casa na década de 1980, antes de começar a fazer grandes reformas.

Ele queria que esta casa tivesse significado, então trabalhou com um arquiteto para misturar os estilos arquitetônicos Pueblo, Colonial e Barroco Espanhol para homenagear a rica história cultural de Santa Fé.

Betsy Arakawa também gostava da vida isolada em Santa Fé.

Pessoas entrevistadas pela reportagem disseram que ela era uma pianista talentosa e uma mulher de negócios inteligente.

A única pessoa que gostava mais de malhar que Hackman era a própria esposa dele.

Ambos estavam em forma e sempre frequentavam aulas de exercícios e treinos físicos, lembram amigos.

BBC A vista de Santa Fé a partir da propriedade de Hackman

Embora Hackman tenha sido um membro ativo da comunidade durante a maior parte de seus anos pós-Hollywood, ele ficou muito mais isolado após os lockdowns da pandemia de covid-19, de acordo com os moradores da região.

Aqueles que o conheciam especulam que a saúde e a idade de Hackman dificultaram passeios, pois ele precisava descer a colina para chegar à cidade.

Mas todos ainda guardam uma história sobre Hackman.

James Roybal, nascido e criado em Santa Fé, uma vez se inscreveu para uma aula de pintura na década de 1980.

Quando chegou, Hackman também estava lá.

Eles pintaram um ao lado do outro por um tempo, em meio a conversas.

Roybal não conseguia acreditar que uma celebridade gostaria de estar lá, naquela aula.

Ele tirou uma foto da ocasião, porque não achava que alguém acreditaria nele. Roybal ainda se gaba de ter registrado o momento.

BBC Victoria Murphy posa ao lado de uma pintura

A agente imobiliária e atriz Victoria Murphy viu Hackman pela cidade em diversas ocasiões.

"Certo dia, eu atravessava na faixa e ele começou a fazer o mesmo, só que o sinal vermelho já estava ativado para os pedestres. Ele acenou, sorriu e levantou as duas mãos, como se estivesse se rendendo", se recorda.

"E eu apenas sorri e continuei."

Em um restaurante local na cidade, os clientes contaram que o artista sempre estava no supermercado ou fazia compras na rua principal.

David, o gerente-geral de uma loja no centro de Santa Fé, onde Hackman era um cliente de longa data, segurou as lágrimas ao lembrar do amigo.

"Como ele morava aqui, queria usar o dinheiro para ajudar a população local. Ele sempre comprava relógios Seiko da minha loja para dar de presente a amigos e familiares."

"Ele investia em restaurantes e supermercados locais e aparecia em inaugurações de museus de arte. Obviamente ele não precisava do dinheiro, mas amava o local."

"Perdemos um grande morador de Santa Fé."