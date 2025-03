Quem ganhará o Oscar? Os dez indicados a Melhor Filme

A cerimônia do Oscar deste domingo promete uma disputa acirrada entre "Anora" e "Conclave", empatados nas previsões dos especialistas para a estatueta de Melhor Filme após uma turbulenta temporada de premiações.

Estes são os dez filmes que competem pelo principal troféu de Hollywood na 97ª edição do Oscar.

- 'Ainda Estou Aqui' -

O drama brasileiro dirigido por Walter Salles sobre uma família desfeita pelo regime militar que governou o país por duas décadas (1964-1985) é um forte candidato na categoria Melhor Filme Internacional.

Mas sua inclusão na lista de candidatos à estatueta principal da noite causou surpresa e grande expectativa no Brasil, que nunca ganhou um Oscar.

A indicação de sua protagonista, Fernanda Torres, gerou uma agitação digna de Copa do Mundo. No Rio de Janeiro, cidade natal da atriz e onde se passa a maior parte do filme, a cerimônia será transmitida no Sambódromo durante os desfiles de Carnaval.

- 'Anora' -

A tragicomédia de Sean Baker sobre uma profissional do sexo alude a uma Cinderela moderna. Em maio, triunfou no Festival de Cinema de Cannes, mas isso não garantiu seu sucesso no longo caminho até o Oscar.

"Anora" saiu do Globo de Ouro de mãos vazias em janeiro antes de ressurgir como favorito do ano, conquistando os principais prêmios de produtores, diretores, roteiristas e críticos de Hollywood.

- 'Conclave' -

O suspense sinuoso ambientado no Vaticano, baseado em um romance de Robert Harris sobre a política implacável por trás da eleição de um novo papa, surgiu como um favorito de última hora.

Estreou no Festival de Toronto em setembro, recebendo críticas positivas, mas com pouco sucesso.

A situação mudou drasticamente durante a temporada de premiações, quando triunfou no Bafta britânico e na premiação do Screen Actors Guild, em Hollywood, que homenageou seu elenco, liderado por Ralph Fiennes e Isabella Rossellini.

- 'O Brutalista' -

O épico sobre imigrantes "O Brutalista" está no caminho de ganhar um segundo Oscar para Adrien Brody, que interpreta um talentoso arquiteto e sobrevivente do Holocausto.

O filme mais longo indicado este ano, com três horas e meia de duração, parece uma produção luxuosa de Hollywood, mas foi filmado com um orçamento inferior a 10 milhões de dólares (58 milhões de reais).

- 'Um Completo Desconhecido' -

Este filme biográfico sobre a infância de Bob Dylan em Nova York, aprovado pelo lendário astro da música, foi o último dos concorrentes a chegar aos cinemas no ano passado. Imediatamente recebeu elogios e oito indicações.

A melhor chance do filme é para seu protagonista, Timothée Chalamet, 29 anos, na categoria Melhor Ator, embora alguns acreditem que a noite possa trazer surpresas.

- 'Wicked' -

"Wicked" levou para as telonas o musical de sucesso da Broadway sobre os anos de formação da vilã de "O Mágico de Oz".

É o filme de maior bilheteria da lista, com 730 milhões de dólares em arrecadação (4,26 bilhões de reais).

É possível que os eleitores esperem por sua segunda e última edição, no ano que vem, para homenagear essa suntuosa adaptação.

Mas todos aguardam a anunciada apresentação das estrelas Ariana Grande e Cynthia Erivo na cerimônia.

- 'Emília Pérez' -

Nenhum filme teve uma campanha mais turbulenta.

O musical do diretor francês Jacques Audiard sobre um chefe de cartel de drogas que começa uma nova vida como mulher e dá as costas ao crime foi comprado pela Netflix antes de sua estreia em Cannes.

"Emilia Pérez" triunfou no Globo de Ouro e liderou a corrida pelo Oscar com 13 indicações.

Suas perspectivas foram frustradas, no entanto, quando antigas postagens racistas de sua protagonista, Karla Sofia Gascon, vieram à tona, aumentando as críticas aos clichês mexicanos e ao uso de inteligência artificial no filme.

- 'A Substância' -

Pouquíssimos filmes de terror foram indicados a Melhor Filme. E este, sobre uma estrela veterana de Hollywood viciada em um perigoso soro da juventude, é ainda mais sangrento do que seus antecessores do gênero, como "O Exorcista".

"A Substância" pode ter deixado muitos membros da Academia enjoados demais para levar o prêmio principal, mas sua estrela, Demi Moore, é a favorita à estatueta de Melhor Atriz.

- 'Duna 2' -

Um enorme sucesso comercial que superou em muito seu primeiro filme, "Duna 2" também recebeu ótimas críticas.

Mas a sequência épica de ficção científica foi lançada em fevereiro do ano passado, um mês ruim para os candidatos ao Oscar, e recebeu apenas cinco indicações, com Denis Villeneuve fora da disputa pelo prêmio de Melhor Diretor.

- 'Nickel Boys' -

"Nickel Boys" impressionou os críticos com seu uso inovador da perspectiva em primeira pessoa, transportando o público para o trauma e abuso sofridos por dois adolescentes negros em um reformatório da Flórida na década de 1960.

Foi de longe o indicado de menor bilheteria, arrecadando apenas 2,8 milhões de dólares (16,3 milhões de reais) em todo o mundo.

