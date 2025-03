'História de amor': por onde anda o elenco do sucesso de Manoel Carlos?

Exibida na faixa “Edição especial” da Globo, às 14h45, "História de amor" é um dos sucessos da dramaturgia brasileira. Escrita por Manoel Carlos e dirigida por Paulo Ubiratan, a novela estourou nos anos 1990, ao retratar o cotidiano da Zona Sul do Rio de Janeiro e a complexa relação amorosa vivida pelos personagens principais.

A trama, exibida originalmente de 3 de julho de 1995 a 1º de março de 1996, acompanha o endocrinologista Carlos Alberto Moretti (José Mayer), que, após um longo relacionamento com Sheila (Lilia Cabral), casa-se com Paula (Carolina Ferraz), mas acaba se envolvendo com Helena (Regina Duarte), criando embate emocional entre suas ex-companheiras.

Além disso, a relação de Helena com a filha Joyce (Carla Marins) também é central na história.

Carla Marins (Joyce), do núcleo central da novela, atualmente compartilha sua rotina de exercícios e alimentação saudável nas redes sociais Globo/divulgação



Maconha

Parte do elenco da produção está afastada da Globo há algum tempo. Ricardo Petraglia, que interpretou Sinval, teve seu último trabalho na televisão há 10 anos, em "Os Dez Mandamentos", da Record. Atualmente, ele se declara afastado da profissão e se dedica ao ativismo pela legalização da maconha.

Carolina Ferraz, atualmente apresentadora do "Domingo espetacular", na Record, deu vida à personagem Paula na trama de Manoel Carlos. Sua última novela na Globo foi "Haja coração" (2016).

Ana Rosa, a Dalva da atração reprisada, tem mais de 50 trabalhos em TV e segue na ativa. Sua última novela foi "A lei do amor" (2016).

Nos últimos anos, Ana se dedica ao teatro. Na trama de Manoel Carlos, sua personagem Dalva é sogra da mocinha Joyce (Carla Marins).

E Carla, por onde anda? Casada desde 2006 com o personal trainer Hugo Baltazar, com quem tem o filho Leon, de 15 anos, a atriz compartilha sua rotina de exercícios físicos e alimentação saudável nas redes sociais.



O último trabalho de Carla Marins na TV Globo foi em "Malhação: Intensa como a vida" (2012).





Eva Wilma, que fez o papel de Zuleika na trama de Manoel Carlos, morreu de câncer em 2021 Globo/divulgação



Alguns atores do elenco já nos deixaram. Eva Wilma (1933-2021), intérprete de Zuleika, faleceu aos 87 anos, vítima de câncer no ovário.

A atriz Yara Cortes (1921-2002) morreu aos 81 anos por insuficiência respiratória, após viver seus últimos anos no bairro carioca de Copacabana.

Já Cláudio Corrêa e Castro (1928-2005), que deu vida a Rômulo, morreu de falência múltipla de órgãos, após complicações decorrentes de cirurgia cardíaca. (Adrielly Souza)