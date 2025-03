David Johansen, vocalista do New York Dolls, morre aos 75 anos

David Johansen, vocalista da banda New York Dolls, ícone do glam rock, morreu na sexta-feira (28/2), aos 75 anos. A informação foi confirmada pela filha do cantor.

Em 2020, ele recebeu o diagnóstico de câncer no cérebro. No começo de fevereiro, pediu ajuda aos fãs para custos de tratamento após cair e quebrar as costelas, o que piorou seu quadro de saúde.

"Essa é a pior dor que já senti em toda a minha vida. Nunca fui de pedir ajuda, mas isso é uma emergência", escreveu Johansen nas redes sociais.

Johansen era o único membro vivo da banda New York Dolls, que se notabilizou nos anos 1970 pela ousadia estética. Eles frequentemente subvertiam os padrões de gênero, trajando roupas consideradas femininas.

Apesar de não ter sucesso comercial, o grupo inspirou as bandas Ramones, Blondie e Sex Pistols. Antes de a formação original se desintegrar, em 1976, deixou dois LPs clássicos – "New York Dolls" (1973) e "Too Much Too Soon" (1974) –, além de hits como "Looking for a kiss".

Após o fim da banda, Johansen seguiu carreira solo, frequentemente cantando músicas do New York Dolls em suas apresentações.

No fim dos anos 1980, ele se reinventou e escolheu Buster Poindexter como novo nome artístico, apostando em um estilo que flertava com o jazz. Além da música, ele atuou no cinema, em "Os fantasmas contra-atacam" e "Chamando Carro 54".