Minissérie sobre a banda Sex Pistols estreia no streaming

Com seis episódios, 'Pistol' retrata a banda que fez história na música do século 20 (foto: STAR+/DIVULGAÇÃO )





"Pistol", minissérie de seis episódios produzida pela FX Productions, estreia exclusivamente no Star+ nesta quarta-feira (31/8). Baseada no livro de memórias do guitarrista Steve Jones (“Lonely boy: Tales from a Sex Pistol”, 2017), da banda Sex Pistols, a produção traz a história do grupo de garotos que revolucionou o rock’n’roll.







“Pistol” é estrelada por Toby Wallace, como Steve Jones. Traz no elenco Jacob Slater (Paul Cook), Anson Boon (John Lydon), Christian Lees (Glen Matlock), Louis Partridge (Sid Vicious), Sydney Chandler (Chrissie Hynde), Talulah Riley (Vivienne Westwood) e Maisie Williams como o icônico punk Jordan.

Emma Appleton vive Nancy Spungen e Thomas Brodie-Sangster é Malcolm McLaren. A série foi criada e escrita por Craig Pearce, com direção de Danny Boyle, vencedor do Oscar com o filme “Quem quer ser um milionário”.