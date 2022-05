Vinil de 'God save the queen', do Sex Pistols, 'saúda' o jubileu da rainha

Capa de Jamie Reid para o vinil 'God save the queen' causou polêmica entre britânicos (foto: Peter Muhly/AFP/15/1/12)







“God save the queen”, single que lançou o grupo Sex Pistols e provocou enorme escândalo em 1977, será reeditado em vinil em 27 de maio, pouco antes das celebrações dos 70 anos de reinado de Elizabeth II, anunciou a banda nessa terça-feira (3/5).





HINO

Lançada em 27 de maio de 1977, a música usa o hino nacional britânico em seu título e estreou no jubileu de prata de Elizabeth II.





A letra da canção não poupa a monarquia britânica, comparada a “um regime fascista”. Diz também que a rainha “não é um ser humano”.













Britânicos do Sex Pistols fizeram história no punk-rock mundial (foto: Christof/divulgação)

Na época, a gravadora A&M destruiu 25 mil cópias do disco, que chegou ao segundo lugar nas paradas de mais vendidos do Reino Unido.





Agora, a reedição da A&M será limitada a 1.977 cópias, com a faixa “No feeling” no lado B. Também está prevista a reedição de um segundo vinil, do selo Virgin, no qual aparece a famosa ilustração de Jamie Reid do rosto de Elizabeth II. O lado B desse relançamento incluirá a canção “Did you no wrong”.





Os singles estarão à venda em 27 de maio. As comemorações do jubileu de platina de Elizabeth II estão marcadas para o período de 2 a 5 de junho.

SHEERAN FARÁ SHOW

A estrela pop britânica Ed Sheeran encerrará com grande show as festividades do jubileu, após o desfile de 5 de junho pelas ruas de Londres, considerado o clímax dos quatro dias de celebrações.





Depois do toque dos sinos da abadia de Westminster, a marcha percorrerá três quilômetros até o Palácio de Buckingham, onde Ed Sheeran vai cantar.





Descrito como “tesouro nacional” pelos organizadores do evento, o cantor afirmou estar “orgulhoso de ser parte das celebrações”.





Dez mil militares participarão do ato, que será transmitido para todo o mundo e poderá ser acompanhado por 1 bilhão de pessoas, segundo as estimativas.

Ao ser lançada, “God save the queen” foi proibida de tocar na rádio e na televisão públicas para evitar ofender a monarca e seus partidários.