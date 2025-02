Maria Beltrão vai apresentar o Oscar e passado do pai gera críticas

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O anúncio de que Maria Beltrão será a apresentadora da transmissão do Oscar 2025, no dia 2 de março, na Globo, não agradou a muitos internautas. O motivo é o passado de seu pai, Hélio Beltrão, e sua ligação com a ditadura militar brasileira.

Beltrão (1916-1977) era economista e atuou como ministro nos governos dos presidentes Costa e Silva (1899-1969) e João Figueiredo (1918-1999). Ele foi um dos signatários do Ato Institucional nº 5, que permitiu a cassação de parlamentares e a suspensão de direitos políticos. O decreto, que vigoraria por prazo indefinido, também concedia ao presidente o poder de suspender o habeas corpus, impor censura prévia à imprensa, aposentar compulsoriamente professores universitários e prender dissidentes.

O longa do diretor Walter Salles, "Ainda Estou Aqui", narra a busca de Eunice Paiva (interpretada por Fernanda Torres) por seu marido, o ex-deputado Rubens Paiva, desaparecido durante a ditadura militar. A produção brasileira recebeu três indicações ao Oscar, incluindo Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maria Beltrão (@beltraomaria)







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maria Beltrão (@beltraomaria)

" target="_blank">

Maria Beltrão comanda a premiação do Oscar na Globo desde 2006. Em 2024, a emissora não transmitiu o evento, mas decidiu retomá-lo justamente por causa de "Ainda Estou Aqui"- e os internautas não perdoaram. "Como a Globo escolheu a filha de um signatário do AI-5 para apresentar o Oscar, que pode premiar 'Ainda Estou Aqui'? Escárnio", criticou um usuário no X. Ela ser filha de um signatário do AI-5 não diz nada sobre ela. O que diz muito são as falas elitistas e reacionárias dela. Infelizmente, ela e o irmão continuam a mesma ideologia do pai!", comentou outro.

No entanto, muitos saíram em defesa da apresentadora do É de Casa. "Maria Beltrão é uma jornalista competente e não representa as atitudes de seu pai. Se for para caçar fantasmas, que comecem com os responsáveis pelo golpe de 8 de janeiro", argumentou um seguidor. "Deixem de loucura. Ela não é o pai dela', apontou outro internauta.

Maria Beltrão ainda não se pronunciou nas redes sociais. O F5 entrou em contato com a apresentadora, mas não obteve resposta."