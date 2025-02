Palco Ultra se torna Casa Verão e abre edição 2025 com Ana Cañas

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.

Julho de 2020. Saber o que o futuro reservava, ninguém sabia. Distante dos palcos em decorrência da pandemia, Ana Cañas concebeu uma live solidária dedicada a Belchior (1946-2017). Sozinha com dois músicos, Fabá Jimenez (violão e baixo) e Adriano Grineberg (teclados), realizou a transmissão que mudaria sua carreira.



A obra do cantor e compositor cearense lhe rendeu três álbuns (um de estúdio, dois ao vivo), entre 2021 e 2024. Em junho do ano passado, 180 shows mais tarde, ela encerrou a fase Belchior. “Mas eu vou cantá-lo para sempre, as pessoas esperam isso”, diz a cantora e compositora paulista de 44 anos.



Então, dá para esperar “Coração selvagem” ou “Na hora do almoço” no repertório desta noite (10/2), na abertura da temporada 2025 do Palco Ultra. Em sua nona edição, o festival será realizado até domingo (16/2) no Layback Park, no Vale do Sereno. Serão dois artistas por dia. Podé, ex-vocalista do Tianastácia, fará a primeira apresentação de hoje. Sua banda terá a presença do baixista Lelo Zaneti, ex-Skank.



“A cada edição a gente muda as coisas. Desta vez, como estamos num local mais verão, com pista de skate, lugar para bicicleta, resolvemos por um formato de uma semana. O Palco Ultra sempre deu espaço para os artistas independentes. Por outro lado, hoje está tudo misturado na música: funk, hip hop, MPB, pop, rock. Vai estar tudo junto lá, pois a palavra que roda o mundo da música é diversidade”, afirma Barral Lima, idealizador do evento.



Agora rebatizado de Casa Verão Palco Ultra, o evento também vai contar com shows do cantor Yago Oproprio, de WS Igrejinha, um dos ídolos do funk de BH; da cantora Roberta Campos e da banda Jovem Dionisio. Haverá ainda outros nomes, como as cantoras Yoyô e Carla Sceno e a banda de punk rock Flor ET. O sábado (15/2), com programação exclusivamente diurna, terá entrada franca.



Sucessos

Para a abertura do festival, Ana Cañas e sua banda vão tocar essencialmente sucessos, dela e de outros. É um show de transição, pois em abril ela lança novo álbum. “É para fazer o povo feliz. Estou aproveitando para cantar todas que amo e não tinha cantado até hoje”, conta ela, citando “Pais e filhos” (Legião Urbana), “Exagerado”, “Brasil” e “Codinome beija-flor” (Cazuza). De lavra própria, promete “Pra você guardei o amor” e “Esconderijo”.



A artista ainda retorna a Belo Horizonte antes do lançamento do disco para outra apresentação, em teatro, com um bloco só de compositores mineiros. Mais (data e local) ela não adianta, porém fala um pouco do novo álbum, gravado em São Paulo.



O impacto de Belchior foi tão grande que, inicialmente, Ana Cañas havia pensado em um novo trabalho de intérprete. Uma das pessoas que mudou sua cabeça foi Fernando Furtado (ex-Skank), que a empresaria há um ano.



“Seguir só como intérprete seria o caminho mais fácil. O Fernando gestou o disco comigo”, conta ela. Foi ele quem levou Dudu Marote, produtor que mais trabalhou com o Skank (são dele os discos “O samba poconé” e “Calango”, os mais vendidos da banda mineira).



Disco biográfico

“Vai ser um disco muito diferente, completamente biográfico. Todas as canções vieram de coisas reais, que eu vivi. Algumas eu tinha guardado a vida toda; tem música de quando meu irmão faleceu, várias canções de amor. Fui reunindo o material e mostrando as músicas. Foi um processo de várias cabeças pensando”, conta Ana Cañas.



Haverá três participações no álbum (“Artistas que todo mundo conhece”), algumas baladas, mas a sonoridade, diz Ana, é “pop radiofônica”, como preza a cartilha de Marote. O primeiro single chega em março.



Enquanto ela se prepara para este lançamento, além dos shows do final de temporada, também vem gravando com outros. Há uma semana esteve no Rio de Janeiro, gravando com Flávio Venturini canção de Lô e Márcio Borges para o novo álbum do primeiro.

CASA VERÃO PALCO ULTRA

A partir desta segunda-feira (10/2) até domingo (16/2), no Layback Park (Rodovia Januário Carneiro, 20, Vale do Sereno, Nova Lima). Ingressos: a partir de R$ 35 aqui. Entrada franca no sábado (15/2).

Programação

» Hoje (10/2): a partir das 19h, com

Podé, Ana Canãs e DJ Zaidan

» Terça (11/2): a partir das 19h, com

Flor ET, Yago Oproprio e DJ Bebela Dias

» Quarta (12/2): a partir das 19h, com

Yoyô, Jovem Dionisio e DJ Tilulu

» Quinta (13/2): a partir das 19h, com

Carla Sceno, Os Garotin e DJ Bebela Dias

» Sexta (14/02): a partir das 20h, com

WS da Igrejinha e Djs Feu, Xereu, Mayrink e Soltz

» Sábado (15/02): das 11h às 18h, com

Feira Spot e DJ Tilulu

» Domingo (16/02): a partir das 16h, com

Roberta Campos e DJ Leandro Rallo