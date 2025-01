'Round 6': Terceira temporada ganha data de estreia

Em dezembro de 2024, a Netflix lançou a segunda temporada da série sul-coreana "Round 6". Com nove episódios, a narrativa teve um final aberto e deixou vários questionamentos para os fãs.

Hoje (30/1), em meio a diversos anúncios, a plataforma divulgou que os últimos episódios da série serão lançados em 27 de junho.

Retratando um jogo mortal em que centenas de endividados competem por 45,6 bilhões de wons (moeda coreana), "Round 6" é uma das séries mais assistidas da Netflix. Na primeira temporada, quem ganha a competição é Gi-hun (o jogador 456).

No entanto, o protagonista teme que mais pessoas sofram com o entretenimento doentio e retorna ao jogo com o objetivo de encerrá-lo. Agora, a produção deve resolver o desafio de Gi-hun e determinar se, sozinho, ele é capaz de derrotar o Líder.