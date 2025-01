Trio Mocofaia e Otto fazem show nesta quinta-feira (30/1) no Distrital

Jornalista com 25 anos de experiência em cobertura cultural. No Estado de Minas, repórter de Cultura. Graduada em Jornalismo pela Puc-Minas e pós-graduada em Produção e Projetos Culturais pelo IEC-Puc Minas.

Amigos e parceiros em vários projetos, o percussionista Luizinho do Jêje, o pianista e compositor Marcelo Galter e o poeta e compositor Sylvio Fraga se reuniram na banda Mocofaia. Criado há três anos, o trio estreou em disco em outubro de 2024, com o álbum homônimo, que ganha nesta quinta (30/1) os palcos de Belo Horizonte.



Com Otto como convidado, o Mocofaia faz show no Distrital, em nova edição do projeto Noites Rocinante, nome da gravadora e fábrica de LPs de Fraga. Na sexta (31/1), eles repetem a dose no Versus, em Juiz de Fora.

O álbum traz sete faixas, criadas “de maneiras diversas, às vezes com parte ao violão, noutras no piano e percussão”, Fraga diz, referindo-se à intimidade entre os três parceiros. São músicas com referências a grandes nomes da produção nacional, Gilberto Gil, Tom Jobim e Naná Vasconcelos entre eles, bem como a ritmos afro-brasileiros.

“O que a gente vai levar para o palco é bem o disco mesmo”, adianta Fraga. Como o álbum tem menos de 40 minutos, a estreia em BH contará com outras músicas, como “Xirê” (Luizinho do Jêje) e “Um baobá e eu” (Sylvio Fraga/Marcelo Galter).

Convergência com Otto



A participação de Otto com o Mocofaia é novidade – banda e músico fazem seu primeiro show juntos. Além de cantar as músicas do trio – uma de João Donato também está prevista –, eles ensaiaram duas antigas do pernambucano: “Bob” e “Ciranda de maluco”.



“A chegada dele veio diante de uma convergência de ideias e possibilidades. A maneira de cantar do Otto tem a ver com a banda, rolou um encaixe natural”, continua Fraga. Mocofaia fez shows somente no Rio de Janeiro. Depois de BH, segue para Porto Alegre e São Paulo.

A Rocinante já lançou 23 discos, contando com “Mocofaia”. Nesta semana, saiu o álbum de Thiago Amud, “Enseada perdida”. O cantor e compositor se apresentará no Distrital na próxima quinta (6/2).



Criada em 2018 por Fraga e Pepê Monnerat a partir de um estúdio em Araras, na serra fluminense, a gravadora se destaca por lançamentos muito importantes, como “Síntese do lance” (2021), de João Donato e Jards Macalé; “Moacir de todos os santos” (2022), do baiano Letieres Leite com Orkestra Rumpilezz; e “O pensador” (2019), do mineiro Nelson Angelo.



A maior parte do catálogo está disponível em LP – em 2022, a Rocinante abriu sua fábrica de vinis. Fraga comenta que depois de “Pra você, Ilza” (2024), disco de Hermeto Pascoal e grupo que venceu o Grammy Latino na categoria de Melhor Álbum de Jazz, serão lançados outros trabalhos do “Bruxo”. “Estamos dentro de um projeto maior de revirar os arquivos dele. O próximo será dedicado às flautas”, adianta Sylvio Fraga.



MOCOFAIA



Show nesta quinta (30/1), às 23h, no Distrital (Rua Opala, s/nº, Cruzeiro). Participação de Otto. Abertura da casa às 21h. Ingressos: R$ 40, à venda na plataforma Sympla. Na sexta (31/1), show em Juiz de Fora, a partir da 0h, no Versus (Avenida Eugênio do Nascimento, 815, Aeroporto). A partir de R$ 40.