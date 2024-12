A especialista em cores Pantone anunciou nesta quinta-feira (5/12) a cor do ano de 2025: Mocha Mousse, um marrom suave que evoca imagens e sensações de doce e conforto.





"Uma tonalidade marrom quente e rica, PANTONE 17-1230 Mocha Mousse nutre com sua sugestão da deliciosa qualidade do cacau, chocolate e café, refletindo nosso desejo de conforto", disse a empresa em seu site.





A "cor do ano" surgiu em 1999, uma escolha de tonalidade que reflete as necessidades atuais do mundo. Relevante para o meio do design e moda, ela influencia tendências e inspira profissionais e consumidores.

O tom é selecionado a partir de uma análise de tecnologias, valores sociais, arte, humor e o sentimento geral de criadores e consumidores ao longo do ano.