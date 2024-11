O Cine Theatro Brasil Vallourec e o Sesc Palladium abrigam, de hoje (26/11) a sábado (30/11), o FestiFrance Brasil. Criada em 2015 em Belo Horizonte, a mostra exibirá cerca de 50 curtas da França e de Minas, além de um filme do Marrocos. Recorte do evento foi apresentado este mês em Paracatu (MG).



Os filmes serão apresentados em blocos, hoje e amanhã, das 18h às 22h, no Teatro de Câmara do Cine Theatro Brasil Vallourec. De quinta a sábado, das 18h30 às 21h, as sessões ocorrerão no Sesc Palladium. De acordo com o produtor e idealizador do evento, Roberto de Matos, nascido em BH e radicado há 25 anos na França, todos os curtas estão em competição.



De acordo com Matos, equipe formada por profissionais da imprensa e do cinema no Brasil e na Europa delibera previamente sobre os vencedores. “Divulgamos o resultado ao final da mostra, mas o júri já elegeu os ganhadores. Os integrantes recebem links com os filmes com um mês de antecedência em relação ao festival. Entregamos um troféu e um certificado. É entrega simbólica, que vamos fazer no Flor do Cascalho, centro comunitário do Morro das Pedras, em BH”, informa.

Filme mineiro "Edom" mostra a luta do jovem Esaú, de BH, vítima de injustiça ao ser acusado de roubo FestiFrance/divulgação





O organizador diz que o FestiFrance desenvolve, mesmo fora do período da mostra propriamente dita, oficinas de pintura e de criação de roteiro em comunidades como a Barragem Santa Lúcia e a Pedreira Prado Lopes. No próximo sábado, das 14h às 17h, os diretores franceses Faustine Masingarbe e Léonard Vicari vão ministrar workshop de direção de cena e criação de roteiro no Sesc Palladium, antes da exibição dos curtas.

Compromisso social



Matos explica que o FestiFrance tem viés social, com cursos e sessões de curtas no Complexo Penitenciário Feminino Estevão Pinto, na quinta-feira. No dia seguinte, a produtora Sokol. M Compagny promoverá “sopão cultural”, distribuindo lanches para moradores em situação de rua na área do Viaduto Santa Tereza, no Centro de BH.



“O FestiFrance se preocupa em proporcionar não apenas entretenimento, mas também formação, integração e reflexão por meio da arte cinematográfica. É uma ferramenta que temos para promover a transformação nas comunidades e espaços atendidos”, diz Matos.



Os títulos exibidos passaram por uma seleção. “Tivemos 2.885 produções inscritas. A equipe de curadores se encarregou de fazer esse crivo para chegarmos a cerca de 50. Não fizemos uma separação, mas dentro da programação teremos mostra de animação, uma de documentários, a mostra mineira e outras com diferentes recortes temáticos, como os filmes LGBTQIAP+”, informa.



De acordo com Matos, há atenção especial para a produção mineira, pelo fato de o estado ser berço do FestiFrance.

Jovem pintor em busca de inspiração protagoniza o curta francês "La toile blanche" FestiFrance/divulgação

ATRAÇÕES

• “LA TOILE BLANCHE”



França, 2024. De Sami Atil. O jovem pintor Matéo busca inspiração em frente à tela em branco. Nesta terça (26/11), no Cine Theatro Brasil Vallourec. Quinta (28/11), no Sesc Palladium.



• “MEMÓRIAS CULINÁRIAS”



Brasil, 2024. De Lucas Assunção. Tradições e histórias do Quilombo Ausente Feliz, no Serro (MG). Nesta terça (26/11), no Cine Theatro Brasil Vallourec.



• “A CRIANÇA DA PELE BRANCA”



França, 2024. De Simon Panay. Garoto albino é entregue pelo pai a um grupo de garimpeiros. Quarta (27/11), no Cine Theatro Brasil Vallourec. Sexta (29/11), no Sesc Palladium.



• “EDOM”



Brasil, 2023. De Cláudio Márcio de Lima e Breno Santos Rubim. Esaú, jovem negro da periferia de BH, é acusado injustamente de roubo. O rapaz luta por sua dignidade na sociedade dominada pela violência e exclusão. Quarta (27/11), no Cine Theatro Brasil Vallourec. Sábado (30/11), no Sesc Palladium.



FESTIFRANCE 2024



Mostra de curtas-metragens. Nesta terça (26/11) e quarta (27/11), das 18h às 22h, no Teatro de Câmara do Cine Theatro Brasil Vallourec (Praça Sete, Centro). Entrada franca, com ingressos na plataforma Eventim ou na bilheteria. É necessário levar 1 kg de alimento não perecível. De quinta (28/11) a sábado (30/11), das 18h30 às 21h, no Sesc Palladium (Av. Augusto de Lima, 420, Centro). Entrada franca, com ingressos na plataforma Sympla ou na bilheteria. Não é necessária doação de alimento. Programação completa no Instagram (@festifrancefestival).