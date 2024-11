O último concerto do ano da série "Filarmônica em câmara", com integrantes da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais em várias formações, será apresentado nesta terça-feira (26/11), às 20h30, na Sala Minas Gerais (Rua Tenente Brito Melo, 1.09 – Barro Preto). A flautista Cássia Lima e a pianista Ayumi Shigeta abrem a noite com a “Sonata para flauta e piano”, de Liebermann.

Marcus Julius Lander, no clarinete, Rodrigo de Oliveira, no violino, Flávia Motta, na viola, e Isaac Andrade, no violoncelo, interpretarão o “Quarteto para clarinete e trio de cordas”, de Penderecki. Já “Interlúdio para oboé e quarteto de cordas”, de Finzi, será executado por Alexandre Barros, no oboé, Gideôni Loamir e Wesley Prates, nos violinos, Marcelo Nébias, na viola, e Lucas Barros, no violoncelo.

Gabriel Almeida e Wagner Oliveira, nos violinos, Daniel Mendes, na viola, e William Neres, no violoncelo, encerrarão a noite com o “Quarteto nº 6 em fá menor”, de Mendelssohn.

Ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada) no site www.filarmonica.art.br e na bilheteria local. O concerto terá interpretação em libras. Informações: (31) 3219-9000.