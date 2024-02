SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O filme "Anatomia de uma Queda" foi o grande vencedor deste ano do César, a principal premiação do cinema francês. O longa, campeão da última Palma de Ouro no Festival de Cannes, foi eleito campeão de cinco categorias do evento, incluindo melhor filme, direção para Justine Triet e atriz para Sandra Hüller.



Com o resultado, Triet se tornou a segunda diretora na história a vencer o César da categoria. A produção, que também está na disputa do Oscar, concorria em 10 prêmios da noite.



A premiação realizada no Teatro Olympia de Paris ainda consagrou "Reino Animal", drama com pinceladas sobrenaturais de Thomas Cailley, com quatro estatuetas. Desta vez, porém, todas foram técnicas: o filme acabou levando em som, fotografia, figurino e efeitos visuais.





Além de Hüller, "Anatomia de uma Queda" também rendeu ao artista Swann Arlaud o prêmio de melhor ator coadjuvante. Em melhor ator, o César optou por outro drama de tribunal ao celebrar o trabalho de Arieh Worthalter em "O Processo Goldman".



Em seu discurso de agradecimento, Justine Triet dedicou a vitória a todas as mulheres que se sentem presas em suas escolhas e solidão. Ela também comemorou o trabalho das atrizes indicadas na noite, incluindo Adèle Exarchopoulos, que recebeu o César de atriz coadjuvante por "Je Verrai Toujours vos Visages".



Veja abaixo a lista completa do prêmio. O vencedor é o primeiro de cada categoria.







Melhor filme

"Anatomia de uma Queda", Justine Triet

"Cão Danado", Jean-Baptiste Durand

"Je Verrai Toujours vos Visages", Jeanne Herry

"O Processo Goldman", Cédric Kahn

"Reino Animal", Thomas Cailley





Melhor diretor

Justine Triet, "Anatomia de uma Queda"

Catherine Breillat, "Culpa e Desejo"

Jeanne Herry, "Je Verrai Toujours vos Visages"

Cédric Kahn, "O Processo Goldman"

Thomas Cailley, "Reino Animal"





Melhor atriz

Sandra Hüller, "Anatomia de uma Queda"

Marion Cotillard, "Little Girl Blue"

Léa Drucker, "Culpa e Desejo"

Virginie Efira, "L'Amour et les Forêts"

Hafsia Herzi, "Le Ravissement"





Melhor ator

Arieh Worthalter, "O Processo Goldman"

Romain Duris, "Reino Animal"

Benjamin Lavernhe, "L'Abbé Pierre - Une vie de Combats"

Melvil Poupaud, "L'Amour et les Forêts"

Raphaël Quenard, "Yannik"





Melhor atriz coadjuvante

Adèle Exarchopoulos, "Je Verrai Toujours vos Visages"

Leila Bekhti, "Je Verrai Toujours vos Visages "

Galatea Bellugi, "Cão Danado"

Élodie Bouchez, "Je Verrai Toujours vos Visage"

Miou Miou, "Je Verrai Toujours vos Visages"





Melhor ator coadjuvante

Swann Arlaud, "Anatomia de uma Queda"

Anthony Bajon, Cão Danado

Arthur Harari, "O Processo Goldman"

Pio Marmaï, "Yannick"

Antoine Reinartz, "Anatomia de uma Queda"





Melhor filme estrangeiro

"Simple Comme Sylvain" (Canadá)

"Rapito" (Itália)

"Folhas de Outono" (Finlândia)

"Oppenheimer" (EUA)

"Dias Perfeitos" (Japão)





Revelação feminina

Ella Rumpf, "Marguerite?s Theorem"

Celeste Brunnquell, "No Love Lost"

Kim Higelin, "Consent"

Suzanne Jouannet, "The Royal Way"

Rebecca Marder, "Grand Expectations"





Revelação masculina

Raphaël Quenard, "Cão Danado"

Julien Frison, "Marguerite?s Theorem"

Paul Kircher, "Reino Animal"

Samuel Kircher, "Culpa e Desejo"

Milo Machado Graner, "Anatomia de uma Queda"





Melhor roteiro original

Justine Triet, Arthur Harari, "Anatomia de uma Queda"

Jean-Baptiste Durand, "Cão Danado"

Jeanne Herry, "Je Verrai Toujours vos Visages"

Nathalie Hertzberg, Cédric Khan, "O Processo Goldman"

Thomas Cailley, Pauline Munier, "Reino Animal"





Melhor roteiro adaptado

Valérie Donzelli, Audrey Diwan, "Just The Two Of Us"

Vanessa Filho, "Consent"

Catherine Breillat, "Culpa e Desejo"





Melhor animação

"Chicken For Linda!," Chiara Malta, Sébastien Laudenbach

"No Dogs Or Italians Allowed," Alain Unghetto

"Mars Express," Jérémie Périn





Melhor documentário

"Four Daughters," Kaouther Ben Hania

"Atlantic Bar," Fanny Molins

"Little Girl Blue," Mona Achache

"Our Body," Claire Simon

"No Adamant," Nicolas Philibert





Melhor filme de estreia

"Cão Danado" Jean-Baptiste Durand

"Bernadette," Léa Domenach

"The Rapture," Iris Kaltenbäck

"Vermin," Sebastien Vanicek

"Vincent Must Die," Stéphan Castang





Melhor som

"Reino Animal"

"Anatomia de uma Queda"

"Je Verrai Toujours vos Visages"

"O Processo Goldman"

"Os Três Mosqueteiros" (Partes 1 e 2)





Melhor fotografia

"Reino Animal"

"Anatomia de uma Queda"

"O Sabor da Vida"

"O Processo Goldman"

"Os Três Mosqueteiros" (Partes 1 e 2)





Melhor montagem

"Anatomia de uma Queda"

"All Your Face"

"Little Girl Blue"

"O Processo Goldman"

"Reino Animal"





Melhor figurino

"Reino Animal"

"Jeanne du Barry"

"The Crime Is Mine"

"O Sabor da Vida"

"Os Três Mosqueteiros" (Partes 1 & 2)





Melhor design de produção

"Os Três Mosqueteiros" (Partes 1 e 2)

"Anatomia de uma Queda"

"Jeanne du Barry"

"O Sabor da Vida"

"Reino Animal"





Melhores efeitos visuais

"Reino Animal"

"Acid"

"The Mountain"

"Os Três Mosqueteiros" (Partes 1 e 2)

"Vermin"