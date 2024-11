SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lançado nessa terça-feira (19), a autobiografia literária da cantora Cher revela que o ator e produtor musical Sonny Bono (1935-1998) planejou matá-la em um quarto de hotel, em Las Vegas, nos Estados Unidos. "Cher: A Biografia - Parte Um" relata uma série de histórias marcantes na vida da artista e detalha momentos turbulentos que aconteceram na reta final do casamento entre os dois.





Segundo a obra, Bono teria sido um homem extremamente controlador e tentava administrar diferentes aspectos de sua vida, estivessem no âmbito profissional ou pessoal.





No período em que a tentativa de assassinato teria acontecido, Cher havia optado por pedir um tempo no casamento entre os dois e reconheceu ter interesse em se relacionar com um integrante de sua banda. De acordo com o livro, a afirmação da cantora aconteceu por aquela não ter sido a primeira discussão entre os dois sobre o assunto. Bono se recusava a atender os seus pedidos e já teria a traído diversas vezes.





Após permitir que Cher se relacionasse com o guitarrista Bill, ele teria considerado empurrá-la da varanda do quarto em que estavam hospedados. Bono teria confessado pouco depois e teria planejado inclusive uma justificativa para dar aos policiais.





"Ele me disse que alegaria 'insanidade mental', como Spade Cooley, e que ele ficaria sete anos preso até que o libertassem. Em seguida, ele falou que escreveria um livro e teria seu próprio show", escreveu Cher. Segundo a cantora, ela teria aproveitado a situação para confessar ao ex-marido que havia considerado tirar a própria vida.





Segundo o livro, Cher não chegou a acreditar que Bono seria realmente capaz de matá-la. A obra também revela que o produtor, em outro momento, teria incinerado as roupas que a artista utilizava para jogar tênis. Um de seus amigos teria testemunhado conversas entre ela e outros homens em uma festa na casa do treinador da cantora.





Além disso, Bono também teria abandonado Cher, em sua casa, quando a cantora sofreu uma hemorragia durante a noite seguinte ao parto de seu primeiro filho, Chaz. Os dois foram casados entre 1964 e 1975.

