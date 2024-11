Uma conversa com música ou um show com bate-papo. A ordem dos fatores não altera em nada, já que o tema em questão é Dona Ivone Lara (1921-2018), a grande Dama do Samba, como diz o senso comum.

Nesta noite, no Sesc Palladium, vida e obra da primeira mulher a compor um samba-enredo ("Os cinco bailes da história do Rio", defendida pela Império Serrano em 1965, onde ela também foi pioneira na ala de compositores) serão a pauta do projeto "Literatura no Palladium". A edição celebra Dona Ivone no Mês da Consciência Negra.

Publicado em abril, "Dona Ivone Lara e o sonho de sambar e encantar" (Companhia das Letrinhas), de Jacques Fux, vai ganhar sua devida noite de lançamento. O bate-papo com a jornalista Camila de Ávila vai contar também com a presença da cantora Júlia Rocha, que vai interpretar alguns sambas de Dona Ivone.

Livro infantojuvenil ilustrado por Flávia Borges, "Dona Ivone Lara" acompanha a trajetória da cantora e compositora a partir de sua música mais conhecida, “Sonho meu” (1978). A canção foi apresentada por ela em encontro com Maria Bethânia (que a gravou com Gal Costa naquele mesmo ano) e Rosinha de Valença, em Copacabana.



Racismo e misoginia

A partir deste ponto, Fux retrocede na história e relata a trajetória da sambista. Racismo e misoginia, preconceitos que ela teve que lidar ao longo da vida, são tratados pelo autor. Dona Ivone começou a compor samba na adolescência, mas teve que esperar muito para que pudesse ser devidamente reconhecida. Sua vida foi de lutas e privações. A narrativa de Fux também apresenta um lado menos conhecido dela, a atuação como enfermeira e assistente social.

"Ela foi trabalhadora da saúde, eu sou médica da família. Então a ideia é falar também sobre este cotidiano, o legado delas nas áreas que atuou", comenta Júlia Rocha. Intercalando as falas, haverá música – a cantora estará acompanhada de Henrique Martins (violão de sete cordas) e Felipe Cordeiro (percussão).



"Dona Ivone tem um repertório grande, de muitos sucessos. A gente resolveu apresentar as canções que chegaram ao grande público, como 'Tendência' (parceria com Jorge Aragão), 'Sonho meu' (com Délcio Carvalho) e 'Alguém me avisou'", acrescenta Júlia, que se debruça sobre a obra da sambista há muitos anos. Semanalmente, sempre às sextas, ela apresenta no 3 Pretos Bar, no Bairro Jardim Montanhês, o Samba da Ju.

LITERATURA NO PALLADIUM – DONA IVONE LARA

Com Jacques Fux e Júlia Rocha. Mediação de Camila Hoje (13/11), às 19h, no Grande Teatro do Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046 – Centro). Ingressos: R$ 5 (inteira).

À venda na bilheteria local e no sympla.com.br.