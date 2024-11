Nesta quarta-feira (13/11), a partir das 19h30, a Academia Mineira de Letras (AML) fará homenagem especial à acadêmica Maria José de Queiroz (1934-2023), que durante 55 anos, ocupou a cadeira nº 40 da casa e foi sucedida por Conceição Evaristo. Será inaugurado o Memorial Maria José de Queiroz. A escritora deixou para a instituição grande parte de seu acervo de livros e documentos, um piano, móveis do escritório e todos os direitos autorais referentes à sua obra.

Em novembro de 2019, por ocasião do 50º aniversário de seu ingresso na AML, Maria José lançou o inédito “Terra incógnita” e a edição revista do livro de ensaios “A literatura encarcerada”. Sua vasta obra, com cerca de 30 livros, inclui poesia, conto, ensaio e romance, entre os quais “Joaquina, filha do Tiradentes" – que inspirou a novela “Liberdade, liberdade”, exibida em 2016 na Globo.

Os estudos fundamentais de Maria José de Queiroz sobre escritores que produziram sua obra na prisão, a literatura e o gozo impuro da comida, além de textos sobre os escritos de exílio e sobre tantos outros temas, aliados a uma profunda reflexão sobre a liberdade, a mulher, o índio e os pobres, constituíram um marco na crítica humanista do país.

O evento vai ocorrer na sede da AML (Rua da Bahia, 1.466 – Lourdes) e tem entrada gratuita. Informações.: @amletras