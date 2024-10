FOLHAPRESS - "Nunca encostei um dedo nos meus filhos ou na mãe deles". É dessa forma que o ator Rafael Cardoso inicia um texto publicado em suas redes sociais. O desabafo é uma resposta à medida protetiva em vigor revelada na web pela ex-mulher, a influenciadora Mari Bridi, que expôs os motivos de o pai não ver os filhos.





"Engraçado como a verdade parece tão elástica, né? A cada julgamento, mais versões, menos fatos", escreveu Cardoso na legenda da postagem.





Ele continuou: "Como não podemos expor menores, venho aqui afirmar que nenhum deles (processos) é sobre ter agredido a mãe dos meus filhos ou a eles, como estão noticiando. Sempre fui pai de verdade como todos acompanham esses anos todos", disse.

O ator reclamou do que chamou de "enxurrada de comentários de coisas que não são realidade" e reiterou que nunca foi da vontade dele ficar longe dos herdeiros. Com Bridi, Rafael tem Aurora, 8, e Valentin, 4.





"Estou em paz e com a consciência tranquila. Assim que a Justiça se manifestar, quebrarei o silêncio e vocês conhecerão a verdadeira história", prometeu.





Entenda o caso







Mariana foi às redes sociais na segunda-feira (21/10) para se manifestar sobre o distanciamento entre o ator e os filhos. Após Rafael dizer que havia sido proibido de visitar as crianças, a criadora de conteúdo afirmou que ele cumpre decisão judicial.





"Há mais de um ano, dois processos judiciais distintos estão em andamento, ambos sob segredo de Justiça: um na vara de família e outro no Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher", escreveu Bridi.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Bridi explicou que atualmente tem a guarda exclusiva dos meninos: "Essa decisão foi tomada pela vara de família para proteger a integridade física e psicológica dos dois menores até que requisitos legais sejam cumpridos e o convívio presencial com o pai possa ser restabelecido".





"No momento, ele tem o direito de se comunicar com as crianças diariamente, embora nem sempre o faça", pontuou ela. "Quando o pai dos meus filhos cumprir os requisitos estabelecidos pela Justiça, ele terá o direito de vê-los presencialmente", disse também.